El estreno del Ibercaja Estadio como sede de conciertos: récord de público, y la emoción del "medio maño" Leiva

El cantante y compositor Leiva, durante el concierto en el Ibercaja Estadio, en Zaragoza Javier Cebollada EFE

La noche en Zaragoza no fue solo un concierto: fue una declaración de intenciones. El Ibercaja Estadio, que se estrenaba como gran recinto musical, abrió sus puertas con Leiva al frente y lo hizo con luces y sombras, con notable funcionamiento durante el concierto.

Entre guitarras que rasgaban la noche y miles de voces coreando al unísono, la ciudad asistió no solo a un espectáculo musical, sino al nacimiento de un nuevo epicentro cultural, capaz de combinar emoción, logística y ambición sin fisuras.

Y es que más de 23.000 personas hicieron vibrar la estructura metálica del Ibercaja Estadio, coreando, cantando, bailando y disfrutando al unísono de un concierto que quedará marcado en la retina de estos afortunados.

Desde horas antes, los exteriores del Parking Norte de Zaragoza se convirtieron en un gran caudal de público, impaciente para la gran noche que se avecinaba en la capital aragonesa. Los tranvías y el autobús lanzadera estaban a rebosar, con frecuencias ágiles, e incluso un ligero viento ayudó a sofocar ligeramente las altas temperaturas que se habían vivido durante la semana.

Durante el concierto, tal y como cuentan los asistentes, prácticamente todo salió a pedir de boca, salvo que fuera alguna bebida, ya que no se dio abasto a atender a todo el público que se agolpó en las barras habilitadas.

Desde ‘Bajo presión’ a ‘Princesas’, Leiva hizo las delicias de todos los asistentes durante las dos horas de concierto, más todavía cuando apareció Iván Ferreiro sobre el escenario.

“Ha sido un conciertazo, está lleno hasta la bandera. El sonido se ha escuchado superbien. Lo peor ha sido que no había gente con mochilas de bebidas, y ha habido falta de hidratación. Solo había barras a mitad de campo”, cuenta una de las asistentes.

El propio Leiva se emocionó con la enorme acogida que el público zaragozano le brindó. Hijo de zaragozana, quedó rendido por el gran apoyo que tuvo su cita con Zaragoza, batiendo el récord de público fuera de Madrid.

“Qué gusto, qué suerte, qué privilegio y qué honor. Es el récord de mi vida de público fuera de Madrid. Me voy a acordar siempre de este día. Parte de mi familia es maña y el cariño es de ida y vuelta, me siento un poco de aquí. Estoy superemocionado”, dijo en pleno concierto.

Sin embargo, ello provocó alguna dificultad en la salida y desalojo de todo el público que había en la pista, con dos salidas habilitadas en las dos esquinas del fondo norte del Ibercaja Estadio.

"Éxito absoluto"

Desde la organización del concierto, la promotora El Veintiuno, lo valoran como un "éxito absoluto" de "asistencia, organización y ambiente", basado, dicen, en el "feedback mayoritario de los asistentes", y exponen que el operativo funcionó como estaba previsto.

"El operativo funcionó prácticamente a la perfección. No se produjo ningún tipo de caos. El desalojo fue el esperable y acorde al volumen de asistentes, el mayor registrado hasta la fecha en el estadio, y se desarrolló con normalidad y sin incidencias relevantes", exponen los promotores, celebrando que será una noche que "quedará para la historia de la ciudad en lo que respecta a la música en directo".

La próxima prueba será el viernes 3 de julio, con el concierto de Romeo Santos. En este caso, habrá menos público en pista, ya que se divide en dos zonas: general y 'front stage', con pases premium de hasta 220 euros que incluyen entrada anticipada y merchandising.