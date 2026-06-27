Tarazona ya tiene Cipotegato para 2027: "Somos conscientes de lo profundamente arraigada que está esta tradición"

La identidad del elegido se mantendrá en secreto hasta que, el próximo 27 de agosto de 2027, cruce la puerta del Ayuntamiento y recorra las calles de la ciudad bajo una lluvia de tomates.

Con el salón de plenos del Ayuntamiento completamente lleno, Tarazona ha celebrado esta mañana el tradicional sorteo para elegir a la persona que encarnará al Cipotegato 2027, una de las figuras más emblemáticas de sus fiestas patronales.

Una mano inocente ha sido la encargada de extraer el nombre del próximo protagonista de esta emblemática tradición. El azar ha querido que el número 97 sea el afortunado que asumirá este simbólico papel, así como el suplente del presente año.

Como es tradición, la identidad del elegido se mantendrá en secreto hasta que, el próximo 27 de agosto de 2027, cruce la puerta del Ayuntamiento y recorra las calles de la ciudad bajo una lluvia de tomates.

Antes de celebrarse el sorteo, el concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha querido desear suerte a todos los participantes y ha destacado el orgullo que supone encarnar al Cipotegato.

“Somos conscientes de lo profundamente arraigada que está esta tradición entre quienes la sienten y la viven desde dentro. Queremos agradecer la elevada participación registrada este año”, ha señalado.

En total, se han presentado 132 aspirantes, de los cuales 11 son mujeres. El más joven tiene 18 años, la edad mínima exigida por el reglamento, y el mayor nació en 1970.