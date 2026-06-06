Las dudas con el tiempo deslucen el primer día de piscina en Zaragoza: "Está más flojo que otros años"

Usuarios en las piscinas municipales del Actur, en Zaragoza, este sábado. E. E.

Las dudas con el tiempo han deslucido el primer día de piscina en Zaragoza. La ciudad luce esta tarde un sol radiante con temperaturas cercanas a los 30 grados, pero el día ha empezado nublado y con algo de viento, y eso ha hecho que muchos hayan retrasado el primer chapuzón del verano hasta la próxima semana.

En las piscinas del Actur, habitualmente llenas, el inicio ha sido más flojo que otros años. Más allá de un grupo de jóvenes jugadores de balonmano, en el césped apenas había gente, y en los vasos eran pocos los valientes que se atrevían a meterse al agua.

"Está fresquita, pero apetece", decía una de las bañistas. Junto a ella estaba su hijo, de unos pocos años. "Aprendió a nadar con dos años y medio y desde entonces no ha parado", comentaba orgullosa.

Aunque muchos tenían claro que hoy no era día de bañarse, esperaban, al menos, poder tomar el sol. Por la mañana ha sido difícil, pero por la tarde, con el cielo ya despejado, ha quedado una temperatura "ideal".

"Así sí que se está bien. Lástima no haber tenido las piscinas abiertas hace una semana. Entonces sí que hacían falta", decía otra de las usuarias.

"Por lo menos hoy no hay que pelearse por un trozo de sombra", agregaba otro al ver la zona de césped y el solarium, con todas las tumbonas disponibles.

Abuelos y nietos, parejas y grupos de amigos han sido los protagonistas de este primer sábado de baño.

Se ha notado que más de 5.000 jóvenes han puesto rumbo a Salou tras acabar la PAU y que otras 2.000 personas se han dirigido a Madrid para ver al Papa.

Algunos de los primeros bañistas han aprovechado el día de principio a fin e incluso se han quedado a comer, animando las mesas instaladas junto a la entrada del complejo.

Este verano, las piscinas han estrenado una normativa más exigente que prohíbe los altavoces en el césped y el consumo de bebidas alcohólicas.

Serán cambios a los que habrá que acostumbrarse. "Cuando haga más calor costará, pero bueno", reconocían los allí presentes.

Este sábado, al margen de grupos de jóvenes haciendo bailes para Tik Tok, no parecía haber incumplimientos a simple vista.

Como ocurre tradicionalmente, la afluencia irá más conforme se acerque el mes de julio, acaben los colegios y comiencen las colonias de verano.

Algunos usuarios ya tienen comprado su bono de diez baños o incluso de temporada. Otros, aprovechando que las tarifas no han cambiado, tirarán de los que quedaron sin usar del año anterior.

Las temperaturas, en ascenso

La próxima semana, el tiempo podría volver a estar de su lado.

Aunque las previsiones pueden cambiar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso de temperaturas de cara al viernes.

Para entonces, las máximas podrían subir hasta los 36 grados y las mínimas, quedarse en unos apacibles 18, sin llegar a las noches tropicales de 20 con las que terminó mayo.