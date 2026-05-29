Zaragoza recuperará "el esplendor" de la plaza del Pilar: así se transformará el corazón de la ciudad

La plaza del Pilar recuperará su "esplendor". Con una inversión de 1,5 millones de euros destinada a la reforma integral de la Fuente de Goya y del vaso Patagonia de la Fuente de la Hispanidad, así como a la renaturalización de la Plaza del Pilar, el Gobierno municipal busca modernizar y revitalizar el corazón de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza dará un nuevo impulso al gran salón de la capital, el espacio público más emblemático de la ciudad y uno de los principales puntos de encuentro y disfrute tanto para los zaragozanos como para quienes visitan la capital aragonesa.

"Queremos una plaza del Pilar más amable, más accesible, más verde y preparada para afrontar los retos climáticos del futuro, sin perder la esencia monumental y patrimonial que la hace única", ha destacado la alcaldesa Natalia Chueca.

Las actuaciones permitirán recuperar dos elementos icónicos de la plaza que actualmente presentan importantes problemas de funcionamiento y accesibilidad, al tiempo que se incrementará notablemente la presencia de vegetación y agua para mejorar el confort climático del entorno.

La primera en reformarse será la Fuente de Goya con una inversión de 564.033,49 euros. La previsión es que las obras comiencen después de las Fiestas del Pilar y finalicen en el primer semestre de 2027. Supondrá una transformación integral del conjunto monumental para hacerlo más permeable, accesible y más seguro. El proyecto reducirá el tamaño actual de la fuente para ganar espacio peatonal y mejorar la circulación de visitantes en uno de los puntos con mayor tránsito de la plaza, además de evitar las filtraciones de agua que sufría el párking subterráneo.

La nueva configuración eliminará barreras arquitectónicas y visuales, mejorará la contemplación del conjunto monumental y permitirá que las esculturas realizadas por el escultor Federico Marés y plataformas sean accesibles también para personas con movilidad reducida.

Además, se renovarán completamente las instalaciones hidráulicas, de iluminación y recirculación del agua para devolver a la fuente su funcionalidad y garantizar un mantenimiento más eficiente y evitar elevados costes energéticos y pérdidas de agua.

En el caso de la Fuente de la Hispanidad las obras comenzarán después de la celebración de la Navidad y acabarán en el primer semestre de 2027. Será necesaria una inversión de 497.179,77 euros. La actuación transformará el actual vaso Patagonia en una gran fuente lúdica transitable y sin profundidad, completamente integrada en el pavimento de la plaza y libre de obstáculos arquitectónicos. "De esta forma vamos a evitar que haya personas que se caigan al vaso, como ha ocurrido en alguna ocasión, especialmente personas invidentes", ha señalado la regidora, quien ha añadido que "ser la capital europea de la accesibilidad es una responsabilidad y por ello debemos

La nueva instalación contará con 24 surtidores dinámicos con iluminación y programación automatizada, creando un espacio accesible, seguro y plenamente integrado en la vida cotidiana de la plaza. "Seguramente esta plaza se convertirá en un punto de divertimento para los más pequeños en los días de más calor en la ciudad", ha señalado Natalia Chueca, quien ha añadido que la eliminación del actual vaso rehundido permitirá reutilizar este espacio para actividades ciudadanas y eventos sin limitaciones.

Agua y vegetación para reducir el calor urbano

La alcaldesa ha añadido que el Ayuntamiento acometerá la renaturalización de la plaza, con más vegetación, con nuevos árboles de la misma especie -magnolios-, cubiertas verdes y alcorques ajardinados. Para ello se invertirán 372.061,96 euros.

En total se actuará sobre 79 alcorques existentes y se crearán otros 18 nuevos, además de incorporar especies mediterráneas adaptadas al clima de Zaragoza y plantas colgantes que crearán una especie de cortina verde sobre parte de la plaza. Además, las dos pérgolas de la Plaza del Pilar contarán con cubiertas vegetales y vegetación colgante, generando nuevas zonas de sombra y confort ambiental en uno de los espacios más visitados de Zaragoza.

"La puesta en marcha de ambas fuentes y el incremento de las superficies verdes permitirán reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort térmico de la Plaza del Pilar, especialmente durante los meses de verano", ha añadido Natalia Chueca.

La actuación ampliará en más de 300 metros cuadrados la superficie verde de la plaza y favorecerá la biodiversidad urbana mediante la plantación de especies adaptadas al clima mediterráneo y capaces de atraer insectos y microfauna.

En total, las cubiertas vegetales incorporarán más de 670 metros cuadrados de vegetación entre plantas vivaces, sedum y especies colgantes.

La alcaldesa Natalia Chueca ha añadido que las actuaciones se desarrollarán respetando plenamente el carácter monumental y patrimonial de la Plaza del Pilar, manteniendo los materiales nobles y la coherencia estética del conjunto urbano.