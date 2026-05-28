Pastas Romero celebra un siglo de historia en Daroca “cuidando el origen, cuidando lo importante”

La empresa aragonesa Pastas Romero ha celebrado hoy, jueves 28 de mayo, un siglo de historia. Bajo el lema “cuidando el origen, cuidando lo importante”, ha reunido a empleados, antiguos empleados, familiares, empresarios y representantes institucionales en su fábrica “Romero 2”.

El presidente del grupo, Francisco Romero, ha destacado que “cuatro generaciones después, seguimos manteniendo los mismos principios y valores que inspiraron al abuelo”

Porque Pastas Romero no solo siguen siendo fieles a sus orígenes en Daroca, sino que también están comprometidos con la calidad y la seguridad alimentaria, respetando el medio ambiente y apostando por la reinversión constante y una atención cercana.

La consejera de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha alabado “el compromiso con el territorio de una empresa que es ejemplo de arraigo, de compromiso con el territorio y de cómo el desarrollo económico puede y debe construirse desde todos los rincones de Aragón”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Arancha Simón ha valorado la importancia de que la empresa haya permanecido en Daroca. “Seguir en donde nacieron ha sido apostar por el territorio cuando hacerlo implicaba asumir más dificultades en transporte, acceso a mercados, en talento o en inversión”, ha señalado.

A la celebración también han asistido el alcalde de Daroca, Miguel García Cortés; la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuellar; el presidente de AEFA, Ramón Alejandro Ballet; el presidente de AIAA, Enrique Chueca; y el presidente de Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villaroya Greschuna.

Visita a la fábrica de Pastas Romero. Pastas Romero.

Una celebración cargada de emoción

La jornada ha arrancado con una visita a la fábrica e instalaciones de Pastas Romero. Los asistentes han podido ver de primera mano el proceso productivo, zona de envasado y almacén.

Ha continuado con acto conmemorativo en el que se ha agradecido la labor y el compromiso de trabajadores y extrabajadores.

Durante este 2026, Pastas Romero realizará una serie de actos e iniciativas para agradecer a clientes, proveedores y comunidades locales su confianza durante su siglo de vida.

El presidente ejecutivo y consejero delegado de Pastas Romero, Francisco Romero. Pastas Romero.

Una empresa familiar de vanguardia

Fundada por Manuel Romero Marqués en 1926 como "La Competidora", la empresa celebra un siglo de trayectoria que los ha colocado a la cabeza del sector.

Hoy en día cuentan con ocho líneas de producción, fabricando hasta 400.000 kilos diarios de pasta que exportan a más de 20 países.

Además, han continuado innovando y diversificando su catálogo. Por ello, a su pasta más tradicional se han unido productos tan variados como las opciones integrales, con vegetales, bio, sin gluten, de legumbres o de alta proteína, entre muchas otras.