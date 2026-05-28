Natalia Chueca reprocha a ZEC que no condene las amenazas de muerte en la cárcel de Torrero: "Es triste y doloroso"

"Es triste y doloroso que no hayan sido capaces de condenar las amenazas de muerte a mi persona. Una cosa es no estar de acuerdo en el proyecto político y otra que no se respete a las personas". Así de contundente se ha mostrado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras la abstención de Zaragoza en Común a la moción presentada por su partido en el pleno contra las pintadas que aparecieron hace unas semanas en la cárcel de Torrero.

"Cuando vengas a desalojar, ojalá te mueras". Esas fueron las palabras que aparecieron en el Centro Social Okupado Kike Mur a principios de mes, junto a otras en las que, directamente, se amenazaba de muerte a la alcaldesa.

Unos hechos "intolerables que, además, vandalizan y deterioran el patrimonio de Zaragoza", ha defendido el concejal Alfonso Mendoza.

La propia alcaldesa, tras observar al grupo de Zaragoza en Común abstenerse en la votación, ha estallado y ha asegurado que este tipo de actitudes "demuestran donde empieza la degradación de la democracia". "No solo soy la representante de todos los ciudadanos, además, soy persona. ¿Cómo creen que se sienten mis hijos o mi madre? Es muy triste. Por suerte no somos iguales", les ha recriminado a los concejales de ZEC.

Problemas que "no existen"

Por su parte, el concejal Suso Domínguez ha expresado que desde el PP "generan problemas donde no los hay" y que la moción presentada durante el pleno de este jueves es "un ejercicio de victimismo y una escenificación para omitir otros problemas".

Asimismo, el concejal de ZEC ha asegurado que "no hay una demanda de los vecinos para desalojar el Kike Mur y convertirlo en un centro privado para mayores". "Tenemos claro que el modelo que les gusta, no quieren espacios en los barrios donde la gestión sea diferente lo vimos en la Harinera o en el Luis Buñuel", ha añadido.

El socialista Gómez Gámez, por su parte, ha condenado "la utilización de la violencia como fin político". Desde su partido, dice, se critican "todos los tipos de violencia", incluido "cuando en la sede de Ferraz se mostraron imágenes de Pedro Sánchez colgado o cuando se amenazó de muerte a varios socialistas frente a la sede de Conde Aranda en Zaragoza".

David Flores (Vox) ha planteado que en las pintadas en la cárcel de Torrero "no había una amenaza directa" y ha acusado "la apropiación de ese mensaje y el discurso de victimismo" de la alcaldesa.

Incluso ha asegurado que dichos mensajes "podrían ir dirigidos a los concejales de Vox, que desde hace 7 años han presentado 9 iniciativas para la desokupación del edificio".