Zaragoza adjudica directamente la formación de Distrito 7 a Grupo San Valero: será concertada y tendrá 400 plazas

El Grupo San Valero será, finalmente, quien gestione la formación audiovisual en Distrito 7. Esta misma mañana, el Gobierno municipal ha adjudicado de manera directa la parte educativa del proyecto, bajo un canon de 125.000 euros al año para los próximos 30 (en total serán 4 millones).

Además, Grupo San Valero enfrentará "una inversión inicial de 600.000 euros para equipar las aulas con la última tecnología". Así lo ha confirmado el director general del grupo, César Romero, quien junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que, actualmente, "no existe ninguna otra entidad de carácter fundacional que ofrezca de forma integrada formación audiovisual reglada".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que esta adjudicación "supone un paso decisivo para consolidar a Zaragoza como capital audiovisual y creativa del sur de Europa, generando empleo, atrayendo inversión y creando oportunidades para cientos de jóvenes".

7 grados

A partir de septiembre, el curso se iniciará en la Ciudad del Cine con 7 grados medios y superiores. La lista contempla marketing y publicidad (superior); Disc-Jockey y Sonido (medio); realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (superior); producción (superior); sonido (superior); Iluminación (superior), captación y tratamiento de imagen (superior); y animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (superior).

Cinco de estos cursos, que la fundación ya ofrece actualmente, y los dos que se recuperan de nuevo (iluminación y producción) se trasladarán a Distrito 7, donde las plazas se ampliarán hasta un total de 400 alumnos.

270 serán estudiantes que continuarán su formación en segundo curso y con modalidad privada, el resto podrá iniciar sus clases concertadas pagando una media de 60-70 euros al mes gracias a la colaboración con el Gobierno de Aragón.

Además de esta formación, Distrito 7 ofrecerá también cursos para desempleados, para jóvenes y la escuela de oficios de cine. Aunque estos estudios desembarcarán unos meses más tarde que los grados superiores.

Romero ha expresado que esta adjudicación reconoce "la trayectoria y singularidad del Grupo San Valero" del que forman parte Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge.

Obras

Las obras se encuentran al 82% de su ejecución, aunque la alcaldesa se muestra confiada en que "se llegará a tiempo para empezar el curso en septiembre". Ha explicado que, de hecho, la fase uno estará lista en junio para que durante el resto de meses se puedan adaptar las aulas con el nuevo mobiliario.

El rest

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