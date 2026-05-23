Un gran izado de bandera y un espectáculo aéreo llenan de aplausos la plaza del Pilar de Zaragoza

Salto en paracaidos previo al izado de la bandera en la plaza del Pilar de Zaragoza E.E.

Miradas al cielo, y no por ver si alguna nube calmaba el calor, sino por la llegada de dos paracaidistas que han sido los protagonistas indiscutibles del acto de izado de bandera en honor al día de las Fuerzas Armadas que se celebra el 30 de mayo.

Una plaza del Pilar repleta de cientos de personas ha presenciado uno de los más solemnes actos que ha estado presidido por el general don Luis Alberto Martínez de la Base Aérea y del Espacio en Zaragoza.

Así, los asistentes se han mostrado expectantes ante el salto de los dos paracaidistas. Ambos han hecho el salto desde un T-12 Bravo a 1.500 metros de altura.

El honor le ha correspondido al subteniente Alberto Vidal con 5.000 saltos de experiencia y, el sargento primero Pablo García Matanza con 4.000 lanzamientos que portaba en esta ocasión la bandera de España. Ambos pertenecientes a la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio de Alcantarilla, en Murcia.

Un momento que se ha llevado los aplausos de todos los ahí presentes cuando han aterrizado en el corazón de la plaza del Pilar.

Esta gran entrada ha dado pie al izado de la bandera de 10 kilos que desde ese momento preside el centro de la plaza a los pies de la Basílica del Pilar y al son del Himno de España. El izado además de participar miembros del Ejército y de la Guardia Civil, han tenido el honor que izarla dos alumnos galardonado por el premio 'Carta a un militar'.

Tras ello, los presentes se han llevado la sorpresa de un desfile aéreo que han sobrevolado hasta dos ocasiones. En él han participado dos cazas F-18 y un A-400M que han concluido con el espectáculo aéreo por parte del Ejército del Aire y del Espacio.

Durante este primer acto izado de bandera también se ha presenciado un desfile terrestre en el que han participado formaciones del Ejército del Aire y unidades de la Guardia Civi.

Concretamente estaban en formación una Escuadrilla de la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, Banda de Guerra y cornetín de órdenes de la Brigada Aragón del Ejército de Tierra, Diez Guiones representativos de las principales Unidades destinadas en Zaragoza, 4 del Ejército del Aire y del Espacio, 3 del Ejército de Tierra, 1 del Batallón de Intervención en Emergencias IV de la UME (BIEM IV) y 2 de la Guardia Civil.

Desde el lado más institucional han estado presentes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el presidente del TSJA, Juan José Caballero; el diputado del PP, José Luis Bancalero; el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza.