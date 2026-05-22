Zaragoza pasará a Sánchez la factura de la regularización masiva de inmigrantes: "Rondará los 500.000 euros"

El Ayuntamiento ya estima un sobrecoste de "medio millón de euros" derivado del proceso de la regularización masiva de inmigrantes.

Así lo ha señalado este viernes la concejal de Servicios Sociales, Marian Orós, quien ha declarado que este coste se debe al "esfuerzo sobrehumano" llevado a cabo desde el Consistorio "intentando solucionar una falta de transparencia y comunicación" por parte del Gobierno de España.

Desde el Consistorio ya anunciaron la semana pasada sus intenciones de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la factura de los gastos extraordinarios ocasionados por el aumento de carga de trabajo.

Una declaración de intenciones que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, criticó de "osadía" ya que, a su juicio, "en todos los eventos de Zaragoza el Gobierno de España posiciona todos los policías nacionales que son necesarios y jamás se han pasado cuentas al Ayuntamiento para que se monte la fiesta correspondiente".

Se trata, aun así, de una cifra que todavía está por cerrar y que corresponde, concretamente, al refuerzo de personal de "hasta 14 personas" para atender -durante la mañana y la tarde- "a todo lo relacionado a los informes de vulnerabilidad".

De estos empleados, ha explicado que una parte son personas voluntarias de los centros sociales de Zaragoza, a quienes se les computará el esfuerzo como "horas extra".

El resto son trabajadores de las Casa de las Culturas que, dice Orós, "han dejado de atender otros asuntos para centrarse en exclusiva en todo este proceso".

Además, Orós ha mencionado que, dentro de este medio millón de euros, se incluye el "esfuerzo y trabajo en tiempo récord que se ha llevado a cabo desde la línea 900, el Padrón y policía".

Personas bajo protección internacional

A todo esto, la concejal ha añadido otra incertidumbre más generada del proceso de regularización masiva: "¿Qué va a pasar en septiembre con las personas que se encuentran ahora bajo protección internacional y que se han acogido a la regularización?".

Orós ha asegurado que desde el Consistorio ya se están consultando los datos de "cuántas personas se van a quedar sin empleo y sin recurso habitacional en cuanto tengan el papel y salgan de la cobertura del Gobierno de España".

Un trabajo con el que pretenden exigir al Ejecutivo Central "que no dejen tiradas a estas personas y que puedan terminar los procesos".

En una estimación, la edil asegura que podrían ser "cientos" de personas en esta situación en Zaragoza.