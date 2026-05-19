Zaragoza rebaja las sanciones para las personas que duerman en la calle o parques: "3.000 euros es excesivo"

Hace tan solo cinco días que se anunció la aprobación del proyecto de la nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros contra conductas incívicas y actos vandálicos como, por ejemplo, pernoctar en la calle, parques o jardines de la ciudad.

Aunque finalmente parece que no será así. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado esta mañana en la cadena Cope que desde el Ayuntamiento se estudia rebajar la infracción de "muy grave" a "leve" las sanciones previstas para estos casos.

Lo han decidido así tras las conversaciones mantenidas con la coordinadora de entidades sociales. "Es verdad que es muy duro desde el punto de vista técnico. Como ahora estamos en el periodo de consulta pública y de recibir alegaciones de las entidades sociales o de los ciudadanos, creo que podremos bajarlo y considerar que sea una sanción leve", ha confirmado Chueca.

Según lo ha explicado la alcaldesa, el objetivo es mantener "instrumentos jurídicos" que permitan actuar a la Policía Local para evitar asentamientos como los registrados meses atrás en el parque Bruil, aunque compatibilizando esa actuación con sanciones "asumibles" de "unos 50 euros" para las personas afectadas.

"De grave a leve estamos hablando de que puede variar de 3.000 euros, que es excesivo y es inasumible, a unos 50 euros que sí podría ser. Lo importante es tener el instrumento jurídico", ha confirmado.

Fenómeno del sinhogarismo

La regidora ha defendido que el fenómeno de las personas sin hogar "está creciendo en toda España debido a la política migratoria del Gobierno central". Ha asegurado que Zaragoza ha experimentado un aumento del 60% en el número de personas sin hogar en los últimos tres años, aunque sostiene que la tasa de la capital aragonesa "sigue siendo inferior a la media nacional".

La alcaldesa también ha reivindicado las medidas impulsadas por el Ayuntamiento en materia de atención social, destacando la reforma del albergue municipal con una inversión de seis millones de euros y la ampliación de plazas disponibles, que actualmente ascienden a 215.

Asimismo, ha señalado que el presupuesto destinado a personas sin hogar se ha incrementado desde 1,5 millones hasta 2,4 millones de euros y que, sumando convenios con entidades sociales y pisos de acogida, la ciudad dispone ya de más de 500 plazas de atención, frente a las 349 existentes hace apenas seis meses.