Ya es oficial: las piscinas de Zaragoza estarán abiertas al público a partir de este día

Una de las piscinas municipales de Zaragoza, en imagen de archivo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Ya es oficial. Las 22 piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el próximo 6 de junio, dando así el pistoletazo de salida al periodo estival que durará hasta el 30 de agosto.

Así lo ha anunciado el concejal de Deportes, Félix Brocate, quien ha recordado que la venta anticipada de abonos comenzará el lunes 25 de mayo con un 5% de descuento del que se podrán beneficiar quienes lo adquieran hasta el 5 de junio.

La única piscina que retrasará su apertura será el Palacio de los Deportes, que abrirá el lunes 8 de junio para llevar a cabo una medida de ahorro de agua, mediante el aprovechamiento de los 500.000 litros de la piscina cubierta para llenar el vaso exterior.

Se trata de una operación que, según el edil, se ha realizado con éxito en los dos últimos años y que, este verano, se llevará a cabo durante la primera semana de junio, una vez finalizados los cursillos de natación que se desarrollan en la piscina cubierta.

Precios

Ha detallado, además, que los precios de abonos y entradas se mantienen igual que en los años anteriores. Los abonos costarán 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para la tercera edad.

Las entradas de día, por su parte, costarán 4 euros para adultos de lunes a viernes y 4,70 sábados y festivos. Los menores pagarán 2,70 euros entre semana y 3 euros sábados y festivos.

Para los pensionistas, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 sábados y festivos. Brocate ha recordado que también existen precios reducidos para rentas bajas, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad.

Además, al igual que en años anteriores, en días de calor extremo se aplicarán descuentos en las entradas diarias en caso de que se active el plan de Protección Civil por altas temperaturas.