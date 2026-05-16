El Viogén encalla en Zaragoza tres meses después de su firma: ni siquiera se ha empezado a formar a los agentes

La llegada del sistema Viogén a Zaragoza sigue trayendo cola. A pesar de que el pasado mes de febrero se hiciese la firma oficial entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento y un mes después se ratificara en el Gobierno de la ciudad para la reorganización de la Policía Local, la anunciada unidad Égida sigue sin ser efectiva.

Según mantienen desde el Ayuntamiento, ahora se encuentran en el punto de la negociación sindical ya que se debe llegar a un acuerdo en las condiciones laborales y salariales.

Desde el Consistorio mantienen que lo principal es llegar a un acuerdo ya que como la alcaldesa de Zaragoza se refirió este jueves en la entrega de despachos de 104 nuevos agentes, su compromiso es la seguridad de la ciudad y la mejora del cuerpo.

Si bien los sindicatos ven lagunas y "poca transparencia" en cuestión de la composición de dicha unidad formada por ocho agentes más una superintendente que se ocuparán de salvaguardar al 30% de mujeres que se encuentren en riesgo bajo dentro del sistema Viogén.

Desde que se firmara en febrero la adhesión y en marzo la reestructuración, los sindicatos reclaman que solo se les ha convocado para una única reunión “y aún estamos sin fecha para la siguiente": "Vamos a tener que pedirla nosotros, como hacemos siempre, y esperar a que nos digan cuándo se quieren reunir", denuncia Estibaliz Eraso, delegada de la Policía Local de UGT.

Esa primera reunión se dio el pasado 15 de abril, la cual desde UGT reclama que se dio "tras varias solicitudes". Aunque se produjo ese primer acercamiento para la negociación sindical, desde el sindicato apuntan que "están yendo mal".

"Les preguntamos tres veces cuál es el criterio que se ha elegido para la selección del personal y no nos contestaron", indica. Desde el sindicato apuntan que este proceso de selección debería conformarse desde puntos de vista de igualdad, mérito y capacidad.

"Hay que tener en cuenta la antigüedad de los compañeros, como la formación y el proceso selectivo de otras unidades especializadas que se pasa un examen", señala.

No es lo único en lo que ven ciertas lagunas ya que lo único que conocen y sacaron en claro de esa reunión es que los agentes deberán tener "disponibilidad absoluta" y el horario a seguir sería de lunes a domingo con acceso a un teléfono para atender a las víctimas. Unas condiciones que demandan tiene que ir acorde con una mejora de condiciones salariales.

Unas demandas que también ratifican desde CCOO que este jueves registró una solicitud formal para continuar la negociación e "iniciar urgentemente la formación del personal".

En cuestión de la formación, desde el sindicato demandan una falta de información sobre cuándo se va a iniciar la formación específica.

"Esta situación es una auténtica tomadura de pelo. Es incomprensible que hablen de puntos seguros y acuerdos externos cuando ni siquiera han sido capaces de poner en marcha internamente la estructura policial que debería sostener el sistema Viogén en Zaragoza”, reclama Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El acuerdo con las organizaciones sindicales es clave para poner en marcha la unidad. Hasta que no haya una resolución para ambas partes no se iniciará la formación de los agentes, la cual está prevista con una duración de dos o tres meses por parte de agentes de la UFAM de la Policía Nacional.

Así, los plazos siguen sin estar concretos para la puesta en marcha de una unidad que lleva años intentando ponerse en marcha.

Años de negociaciones

La primera intención que se conoció para adherirse al sistema Viogén fue en 2019 pero no fue hasta 2022 cuando el entonces alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, lo llevó al pleno.

Las negociaciones se intensificaron una vez que llegó Natalia Chueca a la alcaldía. Con la primera edil parecía que todo iría más rápido y se conocía de negociaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. Concretamente el 25 de noviembre de 2024 ambas instituciones afirmaron que quedaban semanas para oficializar la adhesión.

A pesar de ello, el posible acuerdo terminó cayendo en saco roto ya que desde Interior se solicitó una mayor implicación y se solicitó que la protección que en ese momento se había acordado de un 15% subiera a un 30%.

Los plazos se fueron perdiendo en el tiempo y no fue hasta el 24 de noviembre de 2025 que se conformó la firma oficial entre ambas instituciones con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán. Una firma que se ratificó el 13 de febrero de 2026 con la firma de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo.

Unidad Égida

Por el momento, lo que se sabe de dicha unidad es quién la compondrá que serán un total de nueve agentes, liderados por una mujer en el puesto de intendente.

La Policía Local de Zaragoza se encargará del 30% de los casos de mujeres en riesgo bajo. Esto, además, también podrá suponer seguir con el seguimiento de los casos de aquellas mujeres que asciendan a riesgo medio.

Esta unidad aplicará los protocolos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad para la valoración y gestión policial del riesgo, garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección de los datos.

El trabajo de estos agentes se basa en garantizar que la víctima reciba información clara, accesible y actualizada sobre su caso, incluyendo el nivel de riesgo, los factores relevantes, los posibles peligros, sus derechos y los recursos disponibles en el ámbito territorial.

Asimismo, prestarán apoyo orientativo, informativo y asistencial, con acompañamientos a sedes judiciales, servicios sociales o centros de atención a víctimas, recomendaciones de autoprotección y contactos personales o telefónicos periódicos para el seguimiento del caso.