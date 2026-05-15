Zaragoza asegura que "no va dejar de construir ni un solo equipamiento" en Parque Venecia, Rosales o Arcosur

"No va a dejarse de construir ni un solo equipamiento público en los barrios donde se está levantando vivienda de alquiler asequible con el Plan Más Vivienda".

Así de directo se ha mostrado este viernes el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, en respuesta a las críticas de vecinos de barrios como Arcosur o Parque Venecia que no ven con buenos ojos que se use el suelo destinado a usos educativos o deportivos para levantar estos pisos.

Con este plan, Gobierno de Aragón tiene ya ejecutadas, licitadas o proyectadas 2.784 viviendas de este tipo, que se dividen en varios lotes para su construcción en distintos barrios de la ciudad.

Concretamente, se levantarán 192 en Rosales del Canal; 293 en el Picarral; 400 en Arcosur; 200 en Parque Venecia; y 448 en Miralbueno.

Y, según lo ha explicado el edil, con todas ellas se "recoge con creces" la disponibilidad de suelo para equipamientos públicos que rige tanto la Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) como el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad (PGOU).

Ha detallado así que en zonas como Arcosur se dispone todavía de "más de 800.000 metros cuadrados de suelo disponible" para este tipo de construcciones y en otras, como Parque Venecia, existe incluso "una sobredimensión" para estos espacios con 99.304 metros cuadrados de superficie libre (frente a los 61.545 que exige la LUA o el PGOU).

En Rosales del Canal, donde se ha llevado el caso de los terrenos al Justicia de Aragón, Serrano señala que la superficie de la parcela son 5.943 metros cuadrados y que todavía quedan disponibles 36.411 que, dice, "está por encima de lo exigido por la LUA para equipamientos en esta zona".

Ha lanzado así un mensaje de tranquilidad a los vecinos, subrayando que el objetivo del plan impulsado junto al Gobierno de Aragón es "aumentar la oferta de vivienda asequible en Zaragoza". Plan que, dice, busca poner fin a problema "urgente" en la actualidad.

Serrano ha defendido además que el crecimiento residencial es "compatible" con el desarrollo de servicios públicos y ha recordado algunas actuaciones impulsadas en los últimos años, como la inauguración de la primera escuela infantil de Parque Venecia en 2023, la ampliación del centro cívico del barrio o los planes para construir una escuela infantil en Arcosur.

Asimismo, ha destacado que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón continúan trabajando en nuevos equipamientos sanitarios, entre ellos el futuro centro de salud de Rosales del Canal, el de Arcosur y otro previsto para Parque Venecia.

"Absoluto equilibrio"

"El urbanismo de la ciudad mantiene un absoluto equilibrio", ha afirmado el concejal, y ha insistido en que los barrios "están dotados de metros cuadrados suficientes para desarrollar los equipamientos que demandan y necesitan".

Sobre las críticas vecinales, Serrano ha confirmado que el Gobierno municipal tiene previsto mantener reuniones con las asociaciones vecinales de Arcosur y Parque Venecia para explicar de manera individualizada los planes urbanísticos y resolver sus dudas.