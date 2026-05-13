FCC y sindicatos alcanzan un principio de acuerdo para renovar el convenio de limpieza urbana de Zaragoza

Limpieza en el barrio de Torrero-La Paz. Ayuntamiento de Zaragoza.

La mesa negociadora del convenio colectivo de FCC Medio Ambiente en Zaragoza ha alcanzado un principio de acuerdo para renovar las condiciones laborales de la plantilla.

El pacto llega tras un proceso de mediación desarrollado ante el SAMA y afecta al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de la ciudad.

Este se cerró la noche del 11 de mayo, apenas unas horas antes de que la negociación pudiera romperse definitivamente.

Las partes destacan que el entendimiento ha sido posible gracias al diálogo mantenido durante las últimas semanas.

La propuesta contempla un nuevo convenio para el periodo 2025-2027. Entre las principales medidas figura una subida salarial progresiva del 9% en tres años.

Por otra parte, se mantendrá el complemento de antigüedad en las condiciones actuales y se mejorará el plus de nocturnidad, con un incremento adicional del 3%.

El texto incorpora además cambios en la jornada laboral y en los descansos. A partir de 2027, la plantilla contará con cinco días más de libranza en sábados.

Otros puntos destacados son la introducción de mejoras en vacaciones, conciliación y días de libre disposición, y el refuerzo de la protección en situaciones de incapacidad temporal, con complementos y sistemas incentivadores vinculados al absentismo.

Además, se potenciará el impulso al relevo generacional y el acceso a la jubilación parcial.

En materia de empleo, las partes han acordado regular una bolsa de trabajo basada en criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, y también se consolidarán calendarios de rotación y servicio.

Asimismo, se han alcanzado acuerdos relevantes en materia organizativa y de estabilidad en el empleo, reforzando el compromiso social del convenio y su adaptación a las necesidades del servicio y de la plantilla.

Las partes han acordado someter la propuesta a consulta, evidenciando su voluntad de transparencia y participación, y colocando a la plantilla en el centro del proceso de decisión.

Este avance supone un paso decisivo hacia el desbloqueo de la negociación colectiva, poniendo de manifiesto la capacidad de diálogo y entendimiento entre las partes.

El objetivo es alcanzar acuerdos que beneficien tanto a las personas trabajadoras como a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía de Zaragoza.