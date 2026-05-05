Polémica en Zaragoza por la transformación de un conocido palacio en un hotel: "El patrimonio no se vende"

La posible conversión del Palacio de Fuenclara en un hotel ha sido una noticia que no ha calado a gusto en el tejado socialista del Ayuntamiento de Zaragoza.

La portavoz de la formación, Lola Ranera, ha defendido este martes que el patrimonio de la ciudad "no se vende, se defiende", y ha explicado que se ha presentado una solicitud para poder visitar el interior del Palacio de Fuenclara, así como otros bienes patrimoniales de la ciudad con el fin de conocer su estado real.

Asimismo, ha solicitado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que abra un proceso de participación con las entidades de la ciudad.

"El patrimonio no se vende, es una seña de identidad de la ciudad, un símbolo de cultura y, en este caso, hablamos de un palacio renacentista situado en el Casco Histórico que merece ser protegido", ha señalado Ranera.

Por ello, el PSOE ha solicitado visitar el Palacio de Fuenclara, pero también la Imprenta Hermanos Blasco, la antigua fábrica de Averly y el Taller de los Hermanos Albareda. "Queremos comprobar en qué situación se encuentran estos inmuebles, que forman parte del patrimonio de la ciudad y que, por la dejadez de Chueca, corren el riesgo de perderse", ha señalado la concejala Eva Cerdán.

Además, Ranera ha afirmado que "Chueca solo quiere convertir el patrimonio en un producto de mercado, en lugar de un bien de uso cultural", y ha añadido que "vender nuestro patrimonio es vender la cultura, vender nuestro pasado, vender nuestras señas de identidad; y así, poco a poco, quedará cada vez menos de nuestra ciudad".

La portavoz socialista ha exigido a la alcaldesa que apueste por la cultura y que lo haga, además, abriendo un proceso participativo con las entidades de la ciudad. Ranera ha recordado que el Casco Histórico presenta demandas vecinales y numerosas carencias de equipamientos. "No se entiende que, con el mayor presupuesto de la ciudad, no se escuche a los barrios y a sus necesidades", ha incidido.

Asimismo, ha recordado que en Fuenclara se barajó albergar el Museo de la Semana Santa, para después desalojar un centro de educación para adultos sin que se volviera a saber nada de ese proyecto.

El PSOE también va a solicitar la comparecencia de la consejera de Cultura, Sara Fernández, para que explique las informaciones y los planes sobre el Palacio de Fuenclara, así como sobre el Museo de la Semana Santa. "Se ha quedado en un mero anuncio, porque anunciaron ahí la ubicación del museo en plena campaña y, a día de hoy, no sabemos nada más. Por eso queremos total transparencia", ha indicado Cerdán.

Respuesta del PP

El Gobierno municipal ha respondido al grupo socialista recordando que el palacio de Fuenclara "lleva 30 años sin ningún proyecto y no existe en estos momentos ninguna propuesta municipal para su reconversión en un espacio hotelero".

Lamentan así "el cinismo de Lola Ranera dado que fue un gobierno del PSOE el que, entre otros proyectos, convirtió la patrimonial Estación de Canfranc en un hotel de lujo que costó 37,9 millones de euros públicos, 11 millones más de lo inicialmente presupuestado". Y, "entre tanta hipocresía", el Gobierno municipal ha criticado que "cuando la izquierda gobernó la ciudad no se acordó ni un segundo de dicho palacio".

Lo ha expresado así el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, señalando que en "los 16 años de gobierno de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza no encontraron ni un minuto para preocuparse por el Palacio de Fuenclara". Ha asegurado que "no existe en estos momentos ninguna propuesta municipal para su reconversión en un espacio hotelero, lo que sí que ha trascendido en medios de comunicaciones es que posibles operadores se han interesado en invertir en el Palacio".

Ha recordado que el Gobierno de Natalia Chueca "ha tenido que invertir desde el año 2019 para la consolidación de determinadas estructuras, la conservación de la caja de escaleras y otras cuestiones que tienen que ver con esa conservación del equipamiento".

"El mundo del Partido Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza y el de la señora Ranera, dicho con el máximo de los respetos, es el mundo al revés, es el palo en la rueda y es el predicar y no dar trigo", ha concluido.