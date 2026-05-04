Zaragoza avanza en la transformación de una de sus grandes avenidas: las obras resolverán los problemas históricos de inundaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando en la transformación integral de la avenida de Navarra. Tras culminar las dos primeras fases, bajo una inversión de 13 millones de euros, el Gobierno de la ciudad ha puesto en marcha los trabajos para hacer realidad la fase 3.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha informado de que los servicios técnicos municipales ya se encuentran trabajando en la actualización del anteproyecto de esta tercera fase, cuya redacción original data de julio de 2021. "El objetivo principal de esta revisión es adaptar los presupuestos a la realidad económica actual, marcada por el incremento de los costes en el mercado de la construcción y la obra pública debido a la inflación y el impacto de conflictos internacionales como las guerras en Ucrania e Irán", ha señalado Serrano.

El consejero municipal ha subrayado que esta tercera etapa será de una "envergadura notable", estimando que su peso económico podría ser equivalente al de las dos fases anteriores juntas. "Estamos dejando el camino preparado para lanzar el proyecto definitivo. Lo primero es cerrar un presupuesto real y un cronograma que nos permita dimensionar la financiación necesaria para una obra que es vital para la ciudad", ha explicado Serrano.

A diferencia de las etapas previas, muy centradas en la mejora de la escena urbana y la movilidad peatonal, la Fase 3 pondrá un acento especial en la denominada "infraestructura gris". El proyecto se centrará en la renovación y ampliación de los colectores y los sistemas de transmisión de aguas pluviales.

"Es una zona que históricamente ha sufrido problemas de anegamiento durante tormentas fuertes. Con el crecimiento residencial que está experimentando la avenida, el impacto de estas deficiencias llega ahora a muchos más vecinos. Nuestra prioridad es dar soluciones técnicas definitivas para que las inundaciones dejen de ser un problema recurrente", ha señalado Serrano.

El consejero ha recordado que la reforma de la avenida de Navarra es un compromiso cumplido frente a "décadas de olvido". Las obras formaban parte del antiguo convenio de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), pero fueron excluidas pasada la primera década de este siglo, lo que provocó su paralización definitiva hasta el mandato anterior.

"El compromiso de este Gobierno con la avenida de Navarra se demuestra con hechos. Hemos pasado de tener una carretera a tener una gran avenida con zonas verdes y espacios para el peatón. No vamos a detenernos ahora; seguiremos impulsando esta reforma hasta que la transformación completa sea una realidad para todos los zaragozanos", ha concluido el consejero.