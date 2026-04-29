La presencia de Chueca en la toma de posesión de Azcón, en el aire: el PP acusa al PSOE de alargar artificialmente el pleno

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este martes en la tribuna de invitados de las Cortes de Aragón. Dani Marcos Ayuntamiento de Zaragoza

Más de 400 personas están invitadas este jueves a las 17.00 a la toma de posesión de Jorge Azcón. Entre ellas está la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, pero su presencia está ahora mismo "en el aire".

La regidora podría no llegar a tiempo por la cascada de mociones e intervenciones solicitadas por el PSOE en el pleno municipal.

Una veintena de entidades han pedido la palabra para hablar de los conciertos educativos o la red de escuelas infantiles municipales. Cada una tendrá un máximo de 5 minutos para exponer su punto de vista, por lo que solo estos turnos de palabra se comerán más de 1 hora y 40 minutos de pleno.

A esto hay que sumar las intervenciones del pleno administrativo, que se había adelantado a las 8.15 para ganar tiempo, y la comparecencia final, solicitada también por los socialistas, para que Chueca hable de la situación actual de la regularización masiva de inmigrantes.

Para el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, es una "falta de respeto institucional". "Durante años, todos los grupos hemos respetado un acuerdo básico para compatibilizar los plenos con la asistencia a actos oficiales de la ciudad, pero parece que la señora Ranera ha recibido instrucciones de bloqueo", expone.

A su juicio, la portavoz está tratando de alargar el pleno "artificialmente" para que Chueca no llegue al acto. "Proponen tres nuevas intervenciones en el pleno de gestión. Algunas, cuando ni siquiera se ha intervenido en comisión. No es ni casualidad ni un error, es una forma de hacer política que antepone las directrices de partido al interés de Zaragoza", subraya.

Y va más allá. Para Lorén, lo que están haciendo los socialistas es "dinamitar un acuerdo institucional" para imponer su "estrategia de bloqueo": "Hacen un uso partidista del pleno para sabotear la agenda".

Los populares están especialmente molestos, ya que, para llegar a tiempo, además de adelantar el pleno administrativo habían retirado una de sus mociones.

A esto hay que sumar que cuando los socialistas pidieron un 'favor' similar para ir a un congreso del PSOE de Pedro Sánchez en Sevilla "sí se tuvo manga ancha".

Desde el PSOE, sin embargo, defienden que la comparecencia se solicitó antes de saber el día y hora de la toma de posesión de Azcón. Concretamente, el pasado lunes 20 de abril.

Los socialistas llegaron a plantear cambiar la sesión al lunes, pero desde el Ayuntamiento justifican que no era posible por una cuestión de agenda, ya que ese día hay un acto que reunirá a unos 500 funcionarios en el que está prevista la asistencia de la máxima responsable de la Corporación.

El problema, dicen desde el PSOE, es que Chueca "se ha empeñado en ser la protagonista hasta en la toma de posesión de Azcón".

Desde la bancada progresista recalcan que Azcón sabe perfectamente que los plenos suelen coincidir con el último jueves de cada mes e inciden en que el presidente "ha tenido 80 días para poner fecha a su toma de posesión". "Si la ha hecho coincidir con un pleno municipal presidido por Chueca quizás denota falta de comunicación entre ambos. ¿O es que Azcón no quiere que aparezca en su toma de posesión y le robe las fotos?", se preguntan.

En este sentido, recuerdan que pocos plenos han acabado antes de las 17.00 y que el último se fue hasta las 18.15. De repetirse, Chueca se perdería todo el acto, ya que la toma de posesión, que se celebrará en el patio de Los Naranjos de La Aljafería, no se extenderá mucho más de una hora.

A esto hay que añadir que ahora hay 'una concejala más', dado que la no adscrita Marisa Gaspar tiene derecho a turno de palabra al igual que PSOE, Vox y Zaragoza en Común (ZEC).

"Hay muchos vecinos que vienen a intervenir por la importancia de los temas a debatir, aunque ya estamos acostumbrados a que Chueca se ausente y no los escuche", exponen desde el PSOE.

Y sobre la "falta de respeto institucional" a la que alude el PP, critican que Chueca ni les haya invitado al homenaje a los funcionarios del próximo lunes ni contase con ellos para el de las Bodas de Oro y otros "muchísimos actos".