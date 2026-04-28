La Guardia Civil acerca la criminalística forense a los alumnos de la Universidad San Jorge con una 'masterclass'

“La ciencia, al servicio de la verdad”. Así se ha titulado la 'masterclass' que ha impartido hoy Pilar Milans del Bosch, comandante de la Guardia Civil, en la Universidad San Jorge.

La charla, que ha versado sobre el servicio de criminalística y la investigación forense, ha ido dirigida a los alumnos de Criminología y Biomedicina.

Milans del Bosch ha destacado que la criminalística es una técnica policial que está presente en todo el proceso forense "desde que sucede el hecho delictivo hasta que se presenta el caso ante un juez, aplicando todas las ciencias forenses con métodos científicos”, ha declarado.

Además, ha explicado a los alumnos que este servicio está estructurado en ocho unidades de análisis con equipos multidisciplinares.

En primer lugar, la unidad de la Escena del Crimen encargada de la inspección ocular. “Cuenta con luces forenses, cámaras o reveladores de huellas para repartir todos los indicios a los diferentes laboratorios”, ha explicado la comandante.

También la labor del área de fotografía e infografía, cada vez más demandada. "La recreación del escenario tiene gran éxito ante un jurado y facilita mucho el trabajo”, ha comentado.

Representantes de la Guardia Civil, Grupo San Valero y Universidad San Jorge en la 'masterclass'. Cedida.

A su vez, ha señalado que intervienen departamentos de Química, para analizar los residuos de disparo, explosivos, drogas, fibras o lámparas, y de Medio Ambiente, para estudiar tóxicos, contaminantes, y el ADN no humano.

Durante la masterclass, la ponente ha recalcado el auge de áreas como la Ingeniería Digital porque “todos tenemos un ADN digital en un audio o en una ubicación que enviamos por mensaje", de manera que estas investigaciones son necesarias para desbloquear dispositivos o recuperar archivos”.

Ha explicado otros departamentos como Grafística, donde analizan documentos y firmas, sobre todo digitales, y Balística, que se encarga del tipo de arma y munición.

Por otro lado, Milans del Bosch ha explicado la importancia de la biología y cómo se analiza el ADN en el laboratorio. “En Biología se recibe cualquier indicio que pueda tener restos como ropa, huesos, dientes, pelos, y todos son frecuentes”, ha comentado.

Y, por último, ha repasado la labor del departamento de Identificación en la realización de retratos robot, así como de informes de cotejo facial.

Antes de finalizar la masterclass, la ponente ha detallado cómo trabajó el servicio de Criminalística en su última intervención en el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, y cómo se aplica el Protocolo de Actuación Médico Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Ante la pregunta de cómo afrontan este tipo de sucesos tan dramáticos, la comandante ha manifestado: “La institución nos cuida, nosotros también nos cuidamos y hay compañeros que llevan más de 30 años de servicio con una fortaleza especial”.

Visita a la mesa de disección virtual. Cedida.

Espacios de aprendizaje innovadores

El general jefe de la Zona de Aragón de la Guardia Civil, Antonio Jesús Orantos, también asistió a la charla junto a otros altos mandos de la Guardia Civil en Aragón.

También el director general del Grupo San Valero, César Romero, el secretario general de la Universidad San Jorge, José Manuel Murgoitio, y la directora del grado en Criminología, Marina Salas.

Asimismo, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Laura Zaurín, mostró las instalaciones del campus a los invitados.

Visita a la sala de disección. Cedida.

En concreto, conocieron espacios innovadores para el estudio de la anatomía humana como la Mesa Anatómica Digital de Disección y la nueva sala de disección, con una demostración de tecnología aplicada a la docencia.