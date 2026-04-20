La nueva escuela infantil en Arcosur se comenzará a construir en verano: será un edificio modular en forma de 'L'

Recreación de la nueva escuela infantil en Arcosur que se comenzará a construir en verano. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La nueva escuela infantil de Arcosur comenzará a levantarse antes de este verano. El Gobierno de Zaragoza ya tiene listo, para someter a información pública, el proyecto básico y de ejecución de las obras que cuenta con un presupuesto de 2.980.017,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses, gracias a su construcción modular.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha desgranado los detalles del proyecto, que se levantará en una parcela municipal situada en el barrio, entre las avenidas del Cierzo, del Torico, del 21 de junio de 2009 y del paseo de los Arqueros.

El edificio se creará bajo criterios de diseño y construcción saludable y de alta eficiencia energética. "Se ha cuidado la transparencia y la comunicación visual entre espacios favoreciendo la luz natural y una correcta gestión de la iluminación y la privacidad, garantizando la máxima eficiencia energética y confort con la mínima demanda energética", ha detallado la primera edil.

La construcción del edificio será modular y de obra nueva, cuya volumetría y tratamiento de las fachadas "buscará una integración armónica con el paisaje urbano y natural, mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil", ha explicado Natalia Chueca.

La geometría se propone con forma de "L", de manera que se dividen los espacios educativos en "dos alas, permitiendo la separación por edades y niveles de desarrollo", ha apuntado la primera edil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela mientras que los espacios de servicio se abren hacia el exterior de la parcela.

La construcción del edificio se realizará desde un punto de vista modular industrializado, de forma que estará compuesto por 43 unidades modulares que serán fabricados y construidos offsite, transportados en 3 dimensiones totalmente terminados y unidos in situ sobre la cimentación de hormigón armado.

Características de las aulas

El proyecto consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9x3 m y 18 unidades de 6,6x 3 m. Además, cuenta con 6 unidades de porche y un porche de mayores dimensiones de acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque in situ se conectarán estructuralmente unos a otros así como a la cimentación.

Las aulas se prolongarán hacia el exterior a través de porches. El equipamiento de uso educativo contará con una superficie útil interior de 923 m² distribuida en: 6 aulas, 3 aseos infantiles, 3 dormitorios, biberonería, aula de atención especial y área polivalente. Además, se incluyen cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén, limpieza, lavandería, AMPA, lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, instalaciones, carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios.

El espacio contará con una zona exterior de estacionamiento.

Su ubicación y configuración en la parcela buscan la mejor integración con la urbanización existente y mejor orientación en cuanto a soleamiento y privacidad.

La forma del edificio y su ubicación permiten así una construcción de diseño bioclimático y saludable, que posibilita y favorece la captación solar pasiva en invierno, la protección en verano y la ventilación natural cruzada.

Todas las aulas tendrán orientación Este para aprovechar la luz de la mañana, mientras que en las zonas Suroeste y Noroeste estarán las áreas de servicio. De esta forma se protege la zona de recreo del cierzo.