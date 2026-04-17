El albergue de Zaragoza amplía sus espacios para talleres ocupacionales y formativos, tras una inversión de 5 millones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado hoy el Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar, conocido tradicionalmente como Albergue Municipal, en el que el Ayuntamiento ha invertido 5 millones de euros para modernizar y dignificar este equipamiento esencial para la atención a las personas más vulnerables.

Además de conocer de primera mano las nuevas instalaciones, la alcaldesa ha realizado la simbólica plantación de un árbol en el patio del Albergue, que ha duplicado su superficie y donde próximamente se construirá un pequeño huerto, para contribuir a la generación de espacios de convivencia y actividades ocupacionales.

Al acto han asistido también la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós; el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; y el director del Albergue Municipal, Juanma Harto.

La intervención ha incorporado 949 metros cuadrados útiles adicionales, destinados principalmente a dignificar los espacios de trabajo de una treintena de profesionales. El nuevo complejo se estructura en distintos edificios que separan los usos: uno destinado a funciones administrativas, atención sanitaria y social y talleres formativos; y otro dedicado a la pernocta, aseo, lavandería y manutención de las personas usuarias.

Más allá de la mejora física, el proyecto refuerza el enfoque integral del modelo de atención individualizada, dirigida a la inserción social de cada persona. En este sentido, el Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar se constituye como el equipamiento de referencia no solo para el alojamiento sino para el acompañamiento social, psicológico, de recuperación de hábitos y de generación de oportunidades de inserción laboral.

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue impulsando el Plan de Primera Oportunidad, basado en itinerarios individualizados —el denominado 'modelo escalera'— para acompañar a cada persona en su proceso de recuperación de la autonomía, facilitando el acceso progresivo a vivienda, empleo y estabilidad económica.

En este marco, el nuevo edificio permitirá desarrollar con mayor calidad y dignidad las intervenciones sociales, al contar con espacios adecuados para la atención individualizada, el trabajo grupal y la formación.

Entre las actividades que se realizan destacan acciones de orientación laboral y formación profesional en colaboración con entidades sociales y empresas, como cursos de cocina, peluquería, mecánica de bicicletas o competencias digitales, orientados a mejorar la empleabilidad de las personas usuarias. También se llevan a cabo talleres ocupacionales como los de jardinería, manualidades, costura, fútbol, batucada o club de lectura. Hay 172 personas participantes en estos talleres.

El Ayuntamiento de Zaragoza reafirma así su compromiso con una política social centrada en la dignidad de las personas, apostando por recursos que no solo cubran necesidades básicas, sino que impulsen procesos reales de inclusión social y recuperación de proyectos de vida.

Esta actuación supone la primera gran reforma del centro desde su puesta en marcha en 1989 y ha permitido no solo renovar las instalaciones, sino también ampliar su capacidad y mejorar de forma significativa la calidad de los servicios. De hecho, el pasado 1 de diciembre, el Ayuntamiento ya realizó una recepción parcial de las obras que permitió poner en funcionamiento dos nuevos módulos con 20 plazas cada uno, sumando así 40 plazas disponibles desde este invierno, con estándares más elevados de confort y habitabilidad.