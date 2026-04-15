Quejas en Zaragoza por el "mal estado" de un puente: "Está roto, con pintadas y oxidado. Esto es una pena"

Zaragoza no se entendería sin sus puentes. A la capital de Aragón la atraviesan ni más ni menos que tres ríos: el Ebro, el Huerva y el Gállego. Motivo por el que este tipo de infraestructuras (que superan el centenar) se vuelven de vital importancia para unir y recorrer la ciudad.

Pero las lluvias, el paso del tiempo y el vandalismo poco a poco van haciendo mella. Ejemplo de ello es el puente que une Manuel Lasala con la calle de la Marina Española, por el que muchos zaragozanos pasan diariamente.

Y, en ese cruce sobre el Huerva, algunos se han dado cuenta de algunos desperfectos que experimenta ya la infraestructura. "Está que da pena", lamenta a este diario Antonio Cortés Marin, vecino de la zona.

Señala que "la pintura se ha levantado en muchas partes, está lleno de grafitis y, además, hay juntas que no estaban bien soldadas porque están destrozadas".

A estas deficiencias y "abandono" en el puente se suman "otras muchas" que, según denuncia el vecino, afectan a distintos puntos de la ciudad. Pone de ejemplo zonas verdes como el parque Pignatelli, donde asegura que "las baldosas están muy sueltas y donde juegan los críos están rotas".

En su opinión, el problema radica en "la falta de cuidado incluso en actuaciones recientes". "Es una pena el poco interés que ponen en hacer las cosas, en cosas que están recién arregladas", lamenta.

Precisamente, hace tan solo unas semanas el estado de los puentes ya fue puesto en el punto de mira por la oposición política. La portavoz socialista, Lola Ranera, se situaba bajo el puente de Piedra para denunciar, precisamente, el mal estado en el que se encuentran este tipo de infraestructuras en la ciudad.

Y, dadas las circunstancias, lanzó una petición a la alcaldesa, Natalia Chueca, para que desde el Gobierno se lleve a cabo la creación de una comisión de expertos que analicen tanto la situación en la que se encuentran estas infraestructuras, como las posibles soluciones.

Algo ante lo que el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, esgrimió el plan de puentes que, desde el Consistorio, están llevando a cabo.

Se trata de una estrategia municipal para ir más allá del mantenimiento rutinario y pone la mirada en los puentes más emblemáticos de la ciudad. Arranca con cinco infraestructuras: el Puente de Piedra, el Puente de Hierro, la pasarela del Voluntariado, el puente de Cogullada sobre el ferrocarril y el puente de la desembocadura del Huerva.

El plan cuenta con una inversión inicial de 199.831,50 euros, IVA incluido, para la redacción de los proyectos y a una inversión total estimada de unos 7 millones para las obras posteriores. Entre las mejoras que se barajan están la renovación de pavimentos, juntas e iluminación, la mejora ornamental, la sustitución de elementos deteriorados y actuaciones concretas como reservar espacio para una nueva tubería de abastecimiento en Cogullada.