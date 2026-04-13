Vecinos del parque Bruil muestran su "indignación" por el cierre nocturno: "Vulnera los derechos de libre acceso"

La noticia del cierre del parque Bruil en horario nocturno no ha sido bien recibida entre algunos vecinos del entorno. Desde la A.V. Parque Bruil San Agustín y la asociación vecinal Madalena Calle y Libertad han trasladado su indignación a través de un comunicado en el que aseguraban no haber sido informados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Ante las afirmaciones de la alcaldesa Natalia Chueca acerca del 'permanente contacto' con las asociaciones vecinales respecto al Parque Bruil y ante la reciente noticia respecto del cierre permanente del Parque Bruil, aseguramos que en ningún caso la regidora se ha puesto en contacto con nosotras, ni para recabar nuestra opinión, ni siquiera para informarnos de sus planes para con el parque, que desconocemos totalmente", denuncian en el escrito.

En este sentido, reclaman que el cierre nocturno del parque "lejos de afrontar los graves problemas padecidos por las personas sin techo, vulnera los derechos de libre acceso de todas las vecinas y criminaliza al sector más desfavorecido de la población".

También han señalado la preocupación vecinal ante "la tala indiscriminada de árboles en el entorno cercado del río Huerva o la muerte de los mismos debido a la falta de cuidado durante las obras".

"Queremos nuestro parque vivo y libre. Y de paso una solución real al problema del sinhogarismo, que no pase por esconderlo debajo de los puentes o irlo lanzando de un lugar a otro a través del cierre de espacios públicos", reclaman.

Asimismo, han hecho un llamamiento a aquellos que "tampoco han sido informados sobre esta decisión que priva de un espacio público al barrio" para que asistan al acto reivindicativo del próximo domingo 19 de abril, a las 12.00, en el Parque.

Cierre nocturno

Según ha podido confirmar este diario, no se permitirá acceder al parque por las noches, a excepción de aquellos que paseen a sus mascotas ya que, finalmente, no habrá pipi-can y todo el espacio será zona libre de suelta de perros (tal y como lo decidió la mayoría de vecinos).

El Ayuntamiento ejecutará un cierre "virtual" del parque mediante carteles informativos en todas las entradas. Esto supone que a partir de una hora concreta quedará prohibida la entrada y que la policía podría incluso detener a aquellas personas que lo infrinjan (por el momento no se ha planteado imponer sanciones económicas).

El horario vendrá delimitado por el quiosco que abrirá en el parque de jueves a domingo hasta, aproximadamente, la 1.00. Por las mañanas, se está estudiando permitir el acceso a partir de las 7.00.

La idea es que, al establecer un horario, se reduzcan los problemas que desde hace meses se vienen dando en la zona. Y es que, el parque Bruil se llegó a convertir en el refugio de alrededor de 30 personas.

Una situación que creó mucha tensión en su día entre Ayuntamiento y Delegación de Gobierno (con discrepancias sobre las responsabilidades) y que ahora -con el albergue completamente lleno- podría volver a darse en cuanto el parque vuelva a abrir.