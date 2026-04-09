Los restaurantes de Zaragoza esperan una "gran semana" con los grandes eventos de abril: "Animará un mes flojo"

Zaragoza no descansa. Se despidió hace unos días de la Semana Santa con cientos de turistas y movimiento en sus calles, y aunque parece que eso puede significar un descenso de la actividad, no es así.

La capital aragonesa mantiene una agenda de lo más apretada y la semana del 13 al 19 de abril acogerá tres grandes eventos que se encadenarán a lo largo de los días.

Así, se empezará el martes 14 con el acto inaugural The Wave, el evento tecnológico más importante de Aragón, hasta el jueves 16. Esto dará continuidad con la feria Smopyc que dará inicio el miércoles a la vez que la Final Six de Baloncesto Femenino.

Esto traerá actividad y público de lo más variado a la ciudad. Esto se traduce no solo en una buena ocupación hotelera, sino que los restaurantes y bares vivirán jornadas de gran animación de público que busque disfrutar de una buena consumición o comida.

"Tenemos buenas expectativas porque aunque son eventos que se centran mucho en el día, en la ciudad se nota por la noche", valora José María Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes en Zaragoza.

Así, reflexiona que más que comidas y sobremesas al mediodía, el plato fuerte vendrá por la noche cuando se haya acabado la actividad en Feria de Zaragoza, el Palacio de Congresos o el Pabellón Príncipe Felipe y se trasladen al centro de la ciudad para poder disfrutar del final de la jornada.

Por lo que celebra que estos actos se lleven a cabo en la capital aragonesa ya que "anima el ambiente". Sin desmerecer al "público del día a día" que está "muy bien y queremos que sigan viniendo", Lasheras ve estos eventos como "un apoyo para poder facturar un poco más y cumplir con las fechas".

Y es que la encadenación de este tipo de actividades representa para el sector de la restauración un respiro: "El mes de abril suele ser tibio porque aún no han llegado las comuniones y la Semana Santa cae muy pronto", declara.

Más importancia si cabe tiene que estos tres pesos gordos como son The Wave, la Final Six y Smopyc llegan tras una Semana Santa que "no ha ido tan bien" como las estimaciones podrían augurar.

Detrás de ello, está en parte el cierzo que ha sido protagonista durante gran parte de la Semana Santa y no dio un respiro hasta los dos últimos días. "Hay factores que no dependen de nadie y se trabaja mucho mejor si hace mejor tiempo", señala Lasheras.

Aunque si bien recalca que la gente ha acabado "muy contenta", el varapalo fue, sobre todo, que la actividad de las terrazas quedó mermada ante las fuertes rachas de viento que supusieron quitar mesas disponibles y por lo tanto más clientes que atender.

De cara a la semana que viene miran con ilusión de poder conseguir buenas cifras y mantiene la esperanza de que "ojalá haya muchas semanas así".