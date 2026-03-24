Confirmado: el Bosque de los Zaragozanos comienza la plantación de hasta 8.300 árboles en el Canal Imperial

Pino, sabina albar, carrasca, almendro y olmo son las principales especies que se plantarán en el Canal Imperial de Zaragoza. Esta renaturalización comprenderá una superficie de 25 hectáreas y forma parte del proyecto del Bosque de los Zaragozanos, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En mayo de 2024 ambas instituciones firmaron un protocolo de colaboración para el impulso de esta iniciativa. A través de este convenio marco, el organismo de cuenca cederá al consistorio el uso de diferentes parcelas que se sitúan en el entorno de Garrapinillos y de Valdegurriana; parcelas que se concretarán en cada uno de los proyectos ejecutivos que se vayan desarrollando.

El proyecto ha sido presentado este martes por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, junto al director del área de Acción Climática y Bioeconomía de ECODES, Pablo Pevidal.



Al acto de presentación han asistido, además, la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; el alcalde de Garrapinillos, Mariano Blasco, así como escolares de este barrio rural de Zaragoza.

Este martes se ha dado así el inicio "sobre el terreno" de esta colaboración. La alcaldesa ha agradecido a la CHE su implicación con el Bosque de los Zaragozanos y ha destacado "el papel transformador de este proyecto".

"Solo hace falta ver cómo han cambiado los espacios ya intervenidos. Eran zonas degradadas que han sido recuperadas devolviéndoles su espacio a la naturaleza, frenando la pérdida de biodiversidad y generando nuevas áreas de bienestar para la ciudadanía", ha señalado.



El objetivo planteado con esta plantación es "dar continuidad a este corredor que es el Canal Imperial, reforestando su área urbana y periurbana, con Garrapinillos como primer espacio a abordar".



Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha recordado, como hizo en la presentación del protocolo de colaboración, "la importancia del trabajo conjunto de la Confederación con otras administraciones con competencias en materia ambiental de manera que puedan sumarse los objetivos y el protocolo del Bosque de los zaragozanos es un buen ejemplo".

Además, Arrazola ha destacado que "los cometidos que la Confederación tiene en los tres ríos que pasan por Zaragoza, Ebro, Gállego y Huerva, así como en el Canal Imperial, se están viendo reforzados y completados, por tanto, por la actividad del Ayuntamiento de Zaragoza", poniendo como ejemplo el trabajo que se está desarrollando en la recuperación del cauce urbano del Huerva.

El director del área de Acción Climática y Bioeconomía de ECODES, Pablo Pevidal, en representación del director de la entidad, Juan Ortiz, ha afirmado que "la plantación a lo largo de estos 15 kilómetros del Canal Imperial supone un paso estratégico en la creación de un gran corredor verde que vertebre Zaragoza desde su entorno periurbano hasta el corazón de la ciudad.

No se trata solo de plantar árboles, sino de conectar espacios naturales que hasta ahora estaban fragmentados, favoreciendo el movimiento de especies y reforzando la biodiversidad". "Desde ECODES -ha añadido- defendemos que la infraestructura verde debe planificarse como una red continua, donde estos corredores enlacen con parques, riberas y zonas verdes urbanas, generando un sistema vivo y resiliente.

Esta conectividad ecológica es clave para adaptar la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad ambiental y ofrecer a la ciudadanía entornos más saludables y habitables.



Una novedad que se introduce en las plantaciones que este martes comienzan es la presencia de olmos, árbol que ya está presente en la zona y que ahora se refuerza, utilizando para ello una variedad desarrollada desde el Ministerio de Transición Ecológica que resiste la enfermedad de la grafiosis.

Es una pandemia causada por el hongo Ophiostoma novo-ulmi y transmitida por escarabajos escolítidos, que ha devastado las olmedas españolas desde los años 30 al bloquear la savia del árbol. También habrá cierta presencia de almendros, un árbol muy habitual en el Valle del Ebro y sus entornos fluviales.

Recta final

En estas semanas de marzo y abril se está encarando la recta final a la actual temporada de plantaciones de El Bosque de los Zaragozanos, en la que se están cumpliendo los objetivos marcados de llegar, al menos, a las 50 nuevas hectáreas plantadas, lo que supondrá un total de 50.000 nuevos árboles y arbustos distribuidos por diferentes espacios urbanos y periurbanos de Zaragoza.



Los trabajos se están desarrollando, fundamentalmente, en los montes de La Plana y Peñaflor, donde en esta edición se ha trabajado en unas 21,6 hectáreas, además de otras 15 en otra zona de Peñaflor.

En este primer bloque del Canal Imperial se va a trabajar en unas 10 hectáreas, a las que hay que sumar otras intervenciones como la primera fase de la Olmeda de Torre Ramona, con 2,2 hectáreas; y otras intervenciones concretas en ámbito puramente urbano, como las rampas de acceso a Parque Venecia o la reciente plaza de la Acequia de Ontonar, en el distrito de San José.



Con estas nuevas 50 hectáreas se van a superar los 255.000 árboles y arbustos plantados hasta ahora en este proyecto de naturalización urbana impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con ECODES.