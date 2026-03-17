Desalojan a nueve personas de un edificio de Zaragoza tras la caída de un falso techo en una de las viviendas

Nueve vecinos del barrio de la Magdalena en Zaragoza han sido desalojados de sus viviendas este martes por la tarde, tras la caída de un falso techo en uno de los pisos del número seis de la calle Arcadas.

Según han informado desde el Ayuntamiento, ha sido uno de los inquilinos quien ha dado el aviso al 080 tras el derrumbe en una de las viviendas, donde también se han localizado varias grietas.

En ese momento se encontraban en el edificio nueve vecinos y, por ahora, "solo uno ha requerido alojamiento por parte del Ayuntamiento, que ha sido gestionado ya por Servicios Sociales", aseguran desde el Consistorio.

Los Bomberos de Zaragoza han procedido a la clausura del edificio después de llevar a cabo una inspección técnica en las 8 viviendas habitadas (dos por cada planta). No obstante, se volverá a revisar la infraestructura este miércoles por la mañana por parte de Urbanismo.

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