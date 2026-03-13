El festival Hola Primavera de Zaragoza se celebrará solo un día con el mercado de tulipanes como eje central

Atrás han quedado las semanas de lluvia y mal tiempo en Zaragoza y en el ambiente ya se respira el aroma a primavera. El próximo 21 de marzo comienza la nueva estación y la capital aragonesa le dará la bienvenida con la celebración del festival Hola Primavera.

Es el tercer año que el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa este festival, aunque el pasado 2025 tuvo que suspenderse en dos ocasiones por meteorología adversa. Lo que sí llegó a celebrarse, y con éxito, fue el mercado solidario de tulipanes, que será el eje central de esta edición.

De hecho, según ha dado a conocer este viernes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, el Hola Primavera pasa de ser un fin de semana completo (sábado y domingo) a ser solo un día, el sábado 21.

Así pues, el Consistorio sacará a la venta en la plaza del Pilar 6.000 bouquets de 10 tulipanes de colores a un precio de 8 euros cada uno. Estos se entregan con el bulbo para que las personas que lo adquieran puedan plantarlos después.

El destino del dinero recaudado por el mercado será en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos con Alzheimer (Afedaz). La venta comenzará a las 11.30 y se podrá acudir hasta las 20.00 o hasta agotar existencias.

Al ser un número limitado cada persona puede llevarse un máximo de 2 ramos. No obstante, se pueden hacer donaciones además de los tulipanes.

La idea, que se puso en marcha en Zaragoza el pasado año, se inspira en el tradicional Tulip Day de Nueva York y Ámsterdam y recaudó un total de 32.000 euros (de 4.000 bouquets) en dos jornadas diferentes por la buena acogida.

El Hola Primavera estaba previsto para el fin de semana del 22 y 23 de marzo y por el tiempo se aplazó al siguiente 29 y 30. Sin embargo, el tiempo tampoco acompañó y no fue posible celebrarlo, así como instalar la escultura 'Ring de Luxe'.

Eso sí, en ambos casos, se pudo desarrollar el mercado solidario. En ese caso, lo recaudado se destinó a Aspanoa y la Asociación Española contra el Cáncer, respectivamente.

De nuevo, si el tiempo lo permite, la plaza del Pilar se volverá a llenar de primavera y solidaridad. También de música y buen ambiente. Y es que habrá actuaciones musicales para amenizar la jornada con la presencia del cuarteto Jazz Move, el grupo de cuerda Trío toño y Clara Gil al piano.

Por su parte, desde Afedaz invitan a toda la ciudadanía a que acudan al epicentro de Zaragoza para colaborar con una causa necesaria.

El Mercado Solidario de Tulipanes cuenta con la colaboración de tres patrocinadores principales, Fundación Ibercaja, Urbaser e Industrias Químicas del Ebro.