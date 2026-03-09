Las Armas volverá a abrir sus puertas este sábado en Zaragoza: estas son sus instalaciones y servicios
La gestión correrá a cargo del propio Ayuntamiento a través del Patronato de Educación y Bibliotecas.
El Centro Musical y Artístico Las Armas volverá a abrir sus puertas este sábado, 14 de marzo. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su visita a las obras de rehabilitación de vivienda en la calle Zamoray Pignatelli.
Tras meses de trabajos -con una inversión de 150.000 euros- centrados en sustituir toda la iluminación por tecnología LED -con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del inmueble- y en acabar con las filtraciones del sótano, este centro volverá a convertirse en un espacio con clara vocación socioeducativa y cultural.
La gestión correrá a cargo del propio Consistorio a través del Patronato de Educación y Bibliotecas. Antes de su reapertura, se están llevando a cabo diversas mejoras para adecuar las instalaciones a los nuevos usos culturales, sociales y polivalentes previstos.
En cuanto a los usos previstos, el proyecto busca reforzar la regeneración urbana y social del barrio de El Gancho, convirtiendo Las Armas en un centro dinamizador que combine servicios municipales, apoyo a entidades locales y actividad cultural.
Así, entre los nuevos servicios, Zaragoza Vivienda instalará una oficina especializada en materia de vivienda, se habilitará un Punto de Información al Consumidor (PIC) y también la sede del Plan Integral del Casco Histórico (PICH). Además, el proyecto “Made in Zaragoza” contará con este espacio para organizar talleres y actividades vinculadas al comercio local.
En la planta superior se prevé crear un aula de lectura y trasladar el Centro Coordinador de Bibliotecas. En el ámbito cultural, la Escuela Municipal de Música y Danza podrá utilizar las salas insonorizadas de la planta baja para ensayos, grabaciones y clases, fomentando la vida artística del barrio. Las aulas intermedias se destinarán a formaciones impulsadas por el Ayuntamiento, siguiendo un modelo similar al de los centros cívicos. También se habilitarán espacios polivalentes para el uso de asociaciones y colectivos vecinales.
Además, el edificio contará con una cafetería que correrá a cargo de la Fundación Ozanam. Así, este espacio será solidario porque todos los beneficios serán donados.