Las Armas volverá a abrir sus puertas este sábado en Zaragoza: estas son sus instalaciones y servicios

El Centro Musical y Artístico Las Armas volverá a abrir sus puertas este sábado, 14 de marzo. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su visita a las obras de rehabilitación de vivienda en la calle Zamoray Pignatelli.

Tras meses de trabajos -con una inversión de 150.000 euros- centrados en sustituir toda la iluminación por tecnología LED -con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del inmueble- y en acabar con las filtraciones del sótano, este centro volverá a convertirse en un espacio con clara vocación socioeducativa y cultural.

La gestión correrá a cargo del propio Consistorio a través del Patronato de Educación y Bibliotecas. Antes de su reapertura, se están llevando a cabo diversas mejoras para adecuar las instalaciones a los nuevos usos culturales, sociales y polivalentes previstos.