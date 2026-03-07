El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos de 3 dormitorios por 390.000 euros

Zaragoza no para de crecer. La construcción de vivienda nueva continúa extendiéndose por distintos barrios de la ciudad. En zonas como Parque Venecia, el Distrito Sur o Delicias, las grúas se han convertido en parte habitual del paisaje urbano y anticipan la llegada de nuevos vecinos en los próximos años.

En la zona oeste de la ciudad, el barrio de Miralbueno es un ejemplo de ello, ya que sigue consolidándose como uno de los polos residenciales con mayor crecimiento, impulsado por nuevos desarrollos urbanísticos y promociones que pretenden atraer a familias que buscan un nuevo hogar.

En este contexto se enmarcan Calma Residencial y Serena Residencial, dos promociones impulsadas por la promotora zaragozana Castillo Balduz. Ambos proyectos, ubicados junto al camino del Pilón y prácticamente contiguos entre sí, suman 88 viviendas y comparten una apuesta clara: urbanizaciones privadas, edificaciones de baja altura y viviendas pensadas para la vida familiar.

Serena Residencial, la promoción más reciente en salir a la venta, contará con 45 viviendas colectivas distribuidas en tres bloques. Por su parte, Calma Residencial incluirá 43 viviendas, combinando pisos con nueve viviendas unifamiliares independientes, una tipología menos habitual dentro de complejos residenciales.

Estas villas, según la promotora, estarán distribuidas en tres plantas y alrededor de 270 metros útiles, con parcela propia que incluirá jardín, terraza, porche, barbacoa y piscina individual. Aunque también compartirán los espacios comunitarios con el resto de vecinos del complejo.

Las promociones mantienen una característica común en esta zona de Miralbueno: bloques de poca altura, de dos o tres plantas como máximo, "lo que permite reducir la densidad de viviendas y favorecer la entrada de luz natural", explican desde Castillo Balduz.

Tipologías

Las tipologías incluyen pisos de tres y cuatro dormitorios, "con terrazas en todas las viviendas y configuraciones que van desde plantas bajas con jardín hasta áticos con amplios solárium".

Además, todas las viviendas estarán diseñadas con doble orientación y ventilación cruzada, "lo que garantiza que sean completamente exteriores y más luminosas", apuntan.

Las dos urbanizaciones contarán también con zonas comunes amplias, entre ellas piscina para adultos e infantil, zonas verdes con césped natural, área de juegos infantiles y una sala comunitaria con terraza destinada al uso de los propietarios, que podrán adaptarla como gimnasio, sala social o espacio gastronómico.

En cuanto a los precios, las viviendas disponibles actualmente parten de 390.000 euros (sin IVA) para los pisos de tres dormitorios, incluyendo garaje y trastero. Los de cuatro dormitorios comienzan en torno a 470.000 euros, mientras que los bajos con jardín parten de unos 460.000 euros.

La previsión de la promotora es que las obras de Calma Residencial comiencen próximamente, con una entrega estimada a finales de 2028, en un momento en el que Miralbueno continúa reforzando su posición como uno de los barrios con mayor desarrollo residencial de Zaragoza.