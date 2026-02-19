Chueca admite que se equivocó al no llevar cinturón en su '24 horas con la alcaldesa' y el PSOE eleva la polémica al pleno

"Obviamente me equivoqué, lo siento. No fue un error queriendo, simplemente no me di cuenta porque iba hablando por teléfono". La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha admitido este jueves que se equivocó al no llevar el cinturón puesto en el coche mientras grababa su '24 horas con la alcaldesa' (difundido en redes el pasado 15 de febrero). Un momento de despiste que no ha estado exento de polémica y que, incluso, se ha elevado al pleno municipal con una moción presentada por el PSOE.

"Chueca debe pedir perdón a todos los ciudadanos", ha dicho la portavoz del PSOE, Lola Ranera, reprobando así una conducta "infractora" por parte de la máxima autoridad de la ciudad que, según considera la edil, "traslada una imagen errónea a los zaragozanos".

Ranera ha recordado que la alcaldesa incumple la legislación en materia de seguridad y circulación que obliga a llevar el cinturón de seguridad, tanto en vías urbanas como interurbanas, autovías y autopistas. "Una normativa que se puso en marcha para garantizar la seguridad de la ciudadanía y reducir la siniestralidad, y es muy complicado explicarle a los ciudadanos que es necesario llevarlo si quien representa a la ciudad no lo hace", ha apuntado, recordando que el año pasado Zaragoza batió récords en recaudación por multas de tráfico.

Además, Ranera ha criticado que el vídeo fuera eliminado "esa misma noche" y republicado horas después "ya retocado para cerrar más el plano en un evidente intento de ocultar el incumplimiento de la legislación vigente por parte de la alcaldesa".

Poco después de la intervención de Ranera, la alcaldesa ha admitido su error al ser preguntada por los medios de comunicación. "Somos humanos, en un momento determinado vas hablando por teléfono y no te das cuenta y no te abrochas el cinturón", ha declarado, añadiendo que "segundos después" sí se abrochó, aunque "la imagen ya había quedado grabada".

