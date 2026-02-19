La capital de Aragón se llena de brillo y color con el inicio del Zaragoza Luce: "Es algo original y muy divertido"

Una de las obras del festival, en el patio principal del Arzobispado de Zaragoza. E.E Zaragoza

El centro de Zaragoza vuelve a brillar con luz propia. Desde este jueves 19 de febrero y hasta el domingo 22, el festival Zaragoza Luce transformará el Casco Histórico en un gran recorrido artístico al aire libre en el que la luz, el color y la creatividad se abren paso entre algunas de las plazas y edificios más emblemáticos de la ciudad.

Tras el éxito de su primera edición-que congregó a 278.000 visitantes y generó más de cuatro millones de euros de impacto económico- el Ayuntamiento ha apostado este año por ampliar la propuesta. El festival pasa de ocho a doce instalaciones lumínicas, suma una jornada más y podrá visitarse cada tarde de 19.00 a 00.00 horas.

La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca ha sido la encargada de pulsar el botón de encendido que ha iluminado las grandes joyas del Casco Histórico. Esta nueva edición supone, en palabras de la regidora, "una apuesta muy importante por un festival nuevo que se consolida en Zaragoza".

El inicio de la luz se ha dado en el patio principal del Arzobispado de Zaragoza con la obra 'Antimateria', del artista español Maxi Gilbert, que podrá visitarse en pases de nueve minutos entre las 19.00 y las 00.00, con capacidad para entre 250 y 300 personas en cada sesión. Aunque, la alcaldesa ha puesto en valor la calidad de todas las obras de este año que, según ha señalado, representan "lo mejor del arte lumínico a nivel internacional unido también al talento local".

Asimismo, ha incidido en que Zaragoza Luce permitirá durante estos días convertir la ciudad en "un referente del arte en la calle, poniendo en valor su patrimonio cultural y artístico".

A la intervención de Gilbert (que ha inaugurado el evento iluminando el patio principal del Arzobispado de Zaragoza) se suman otras ubicadas en espacios como la plaza del Pilar, la plaza del Justicia, San Juan de los Panetes o la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, hasta completar un total de doce instalaciones repartidas por el centro.

La alcaldesa inaugura el Zaragoza Luce. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Chueca también ha destacado el impacto económico que ya tuvo el festival en su primera edición, "cuando generó más de cuatro millones de euros para la ciudad y elevó la ocupación hotelera un 20% por encima de la media habitual". En este sentido, ha señalado que, a falta de datos definitivos, la previsión para este año apunta a una "elevadísima ocupación", con establecimientos prácticamente completos.

Por último, ha animado a los zaragozanos a sumarse a esta iniciativa, pensada "para disfrutar de nuestra ciudad y de nuestro casco histórico", y ha agradecido el trabajo técnico que ha hecho realidad unas instalaciones que combinan luz y sonido con el patrimonio monumental de Zaragoza.

"Es algo muy divertido"

Nada más encenderse la luz, el público ya ha empezado a recorrer las distintas paradas del festival. Sofía Minguillón y Celia Riveres, ambas zaragozanas que repiten visita tras la primera edición, aseguran que Zaragoza Luce es "algo diferente para hacer de noche, hay mucha gente y mucho ambiente. Está bastante bien".

Destacan además los cambios introducidos este año en el recorrido "animan a ver el espectáculo y este no se hace tan repetitivo". Entre las instalaciones que han visitado hasta ahora, se quedan especialmente con la situada en la plaza del Pilar: 'Impulse' obra del estudio canadiense Lateral Ofice junto a CS Desing. "Es muy divertida, es la única interactiva que hemos visto de momento y la que más nos ha gustado”, apuntan.

También dicen haber disfrutado de la ubicada en la plaza del Justicia ( 'Flux') por "sus colores", mientras que otras como la de San Felipe ('Interferencias') les ha llamado "algo menos la atención" y les ha resultado "un poco parecida a la del año pasado", aunque coinciden en que el festival "mantiene el nivel del año pasado".

El artista español Jou Serra ha dejado a muchos zaragozanos congregados en la plaza España observando 'Obra', que ha iluminado la fachada de La Caixa. "Mira qué bonito papá", decía Julio a su padre Carlos Moreno. Ambos han acudido con toda la familia "al completo" porque aseguran que "a los pequeños les gustó mucho el año pasado y querían repetir".

Acaban de empezar el recorrido, aunque ya afirman convencidos que el festival "tiene muy buena pinta". "Los niños quieren ir sobre todo a probar los trampolines de la plaza del Pilar ('Impulse'), al final tienen ganas de jugar", señala Carlos.