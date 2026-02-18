Zaragoza acoge una exposición para entender la regeneración del río Huerva: actividades sonoras, lumínicas y artísticas

Zaragoza continúa al alza como gran pulmón verde con los cambios naturales que vive. Uno de ellos ha sido la regeneración del río Huerva. Así, para entender todo ese proceso, se ha llevado a cabo el proyecto artístico divulgativo 'Vive el Huerva'.

Un proyecto situado en el parque Grande José Antonio Labordeta, que cuenta de manera didáctica cómo ha sido el proceso de transformación del río a través de cuatro contenedores. Y es que en cada uno se vive una experiencia distinta para entender los valores educativos, sociales y de integración urbana de la regeneración del río.

Esta muestra ha sido abierta este miércoles por la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda,Víctor Serrano. Así, la concejala ha señalado que "supone una transformación de la ciudad y para que la ciudadanía, después de tanto tiempo, mire al río".

La visita será libre, para todos los públicos y podrá visitarse hasta el 22 de marzo. Aunque los contenedores podrán desplazarse una vez termine la muestra, desde el Ayuntamiento han explicado que todavía hay que valorar cuáles serían las ubicaciones. En cuanto a los horarios, dependerán del día:

De lunes a miércoles : de 17:00 a 20:30 horas.

: de 17:00 a 20:30 horas. Jueves y viernes : de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

: de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Sábados : de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

: de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Domingos: de 11:00 a 14:00 horas.

Experiencia divulgativa

'Vive el Huerva' emplea la base de cuatro contenedores marítimos que permiten experimentar con los sentidos, mediante elementos como el sonido del agua, los olores de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, o juegos de luces naturales.

Además, el uso de la tecnología facilitará, a través de diferentes recreaciones en vídeo, las fases de intervención, conocer cómo será el resultado de los trabajos una vez concluyan, así como los nuevos árboles y arbustos, paseos y parques.

Exposición 'Vive el Huerva' E.E

Pero esta muestra no termina ahí, sino que se extiende al espacio exterior, donde habrá lugares de encuentro, charlas, actividades, talleres o exposiciones.

De hecho, distintos personajes relacionados con el río Huerva protagonizarán animaciones dirigidas a los más pequeños. Aunque para participar en dichas actividades será necesaria la previa inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por último, para que este proyecto haya sido posible ha contado con la financiación específica de fondos europeos.

Segunda fase del río

En cuanto al río Huerva, que se encuentra en su segunda fase de regeneración, se tiene como objetivo convertir en "eje verde lo que hasta ahora era un cauce degradado" en la ciudad. En este sentido, Serrano ha recordado la importancia que van a tener estos trabajos. "Es clave para la mejora de Zaragoza y su calidad de vida".

Además, ha explicado que en cuanto a este proyecto, se está "cumpliendo con los plazos, la programación y los presupuestos", y que finalizará en su tercera fase.

"Vamos a dejar de ver este río como una brecha urbanística y empezaremos a conocerlo y apreciarlo como un ecosistema vivo con grandes beneficios para la salud de todos", ha concluido.