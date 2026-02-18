Vox apoya una modificación de ZEC a los presupuestos de Zaragoza y el PP critica que "perjudica a los ciudadanos"

Zaragoza en Común ha presentado una enmienda a las bases de ejecución del presupuesto que ha convencido a los de Abascal en el Ayuntamiento. La propuesta plantea que todos los gastos de más de 200.000 euros tengan que pasar por el pleno municipal para su votación y ha salido adelante, junto con los votos de PSOE y Vox, mientras que el PP ha votado en contra.

Una enmienda que, según lo ha explicado la portavoz adjunta del partido, Eva Torres, "no es una limitación a la ejecución (como sí lo ha planteado el PP, rechazando la misma), sino un incremento en el control de gastos". Eso sí, sobre la presentada por el PSOE que ampliaba el control a las partidas de 100.000 euros ha declarado que "no es tan acertada" como la propuesta de ZEC, por lo que han votado en contra.

Además, Vox se ha abstenido en otra enmienda a la ejecución defendida por la portavoz de ZEC, Elena Tomás, que buscaba también "aumentar la transparencia en la gestión de las cuentas del Ayuntamiento". El resto de enmiendas han sido rechazadas por los de Abascal, que, sin embargo, han recibido el apoyo de la izquierda en la mayoría de las que han presentado.

En total han sido cuatro, todas ellas relacionadas con la "transparencia" y con conocer "en detalle en qué gasta el ayuntamiento su dinero". La primera, apoyada por el PSOE, solicita que el resto de partidos puedan acceder al libro mayor de partidas, una propuesta que ante la que "el PP dijo que sí en 2023 y ahora rechaza", ha recordado Torres.

Las otras tres se centran en mejorar el acceso público a la información económica y presupuestaria del Ayuntamiento, los organismos autónomos y las sociedades municipales.

Por su parte, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto para devolver el presupuesto y que el Gobierno municipal "lo rehaga" porque, a su juicio, las cuentas "agravan problemas estructurales que pueden convertirse en una amenaza real".

Aparicio también ha repasado las 91 enmiendas presentadas por su grupo, muchas de ellas con "un marcado carácter ideológico, pero con propuestas que cualquier grupo comprometido con la mejora de la ciudad debería respaldar". Aunque ninguna de ellas ha contado con los votos suficientes (solo algunas han recibido el apoyo de ZEC y Vox ha votado en contra de todas).

"Perjudican a la ejecución"

La concejal de Hacienda, Blanca Solans, ha votado en contra de todas las enmiendas presentadas por los grupos porque, tal y como lo ha justificado, "perjudicarían a la ejecución de los presupuestos y, por ende, a los ciudadanos".

Tampoco han sido aceptadas por el Partido Popular las 11 propuestas presentadas por asociaciones vecinales y otras entidades de Zaragoza. Aunque estas últimas reivindicaciones "no caerán en saco roto y serán recogidas durante el ejercicio por el resto de áreas, desde donde trabajarán en las propuestas", ha asegurado Solans.

No obstante, las propuestas y las votaciones de este miercoles deberán pasar por el pleno estraordinario de la semana que viene, donde podría cambiar la decisión final de los partidos.