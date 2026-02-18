La cofradía de La Humildad y Dulce Nombre celebra el solemne quinario en honor a su titular con grandes estrenos

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre celebrará del 18 al 22 de febrero el Solemne Ejercicio de Quinario en honor a su Sagrado Titular en su sede canónica, la Iglesia de Santa Mónica, marcando un año especialmente significativo por la presentación de la nueva túnica del Señor y la bendición del nuevo altar para las Imágenes Titulares, dos hitos de profundo valor espiritual y patrimonial para la Corporación en este tiempo preparatorio hacia la Cuaresma.

Durante cinco días, a las 19.30, la Hermandad situada en el corazón del barrio zaragozano de La Magdalena se congregará en torno a Jesús de la Humildad en un clima de oración, recogimiento y vida fraterna, en unos cultos que constituyen uno de los momentos centrales del calendario interno de la institución.

El hermano mayor, Alejandro Longines, ha destacado la relevancia de esta convocatoria: “Este Quinario adquiere un significado muy especial. La nueva túnica de nuestro Señor y la bendición del altar no son solo estrenos materiales; representan el fruto del trabajo callado de muchos hermanos y, sobre todo, una renovación espiritual que nos ayuda a preparar el corazón para la Cuaresma”.

Asimismo, ha subrayado que “la bendición del nuevo altar para nuestros Titulares supone un paso histórico para la Hermandad después de asumir la titularidad de la iglesia conventual tras la marcha de nuestras queridas madres agustinas. Es el lugar desde donde contemplaremos y rezaremos a nuestras Imágenes en adelante, y por eso lo vivimos como un momento de gracia y de compromiso renovado”.

Actos destacados del Quinario 2026

El Solemne Quinario dará comienzo el miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza. Al término de la Eucaristía se procederá a la presentación del Cartel de la Semana Santa 2026 de la Corporación, obra del artista Guillermo Maza.

El jueves 19 de febrero, tras la celebración eucarística, se presentarán a los hermanos la nueva túnica del Señor y la nueva saya de su Bendita Madre, piezas realizadas por el Grupo de Bordado de la Hermandad, reflejo del esfuerzo, la devoción y el talento puesto al servicio de los Titulares.

El viernes 20 de febrero se bendecirá el altar de Insignias de la Corporación y tendrá lugar la Jura de Reglas e Imposición de Medallas a los nuevos hermanos, que se incorporan oficialmente a la vida activa de la Hermandad.

El sábado 21 de febrero se celebrará la Imposición de Insignias a los hermanos que cumplen 25 años de pertenencia, en reconocimiento a su fidelidad y entrega continuada.

El domingo 22 de febrero, como cierre del Quinario, se llevará a cabo la bendición del nuevo altar para las Imágenes Titulares, situado en su capilla, culminando así unos días de especial intensidad espiritual.

Además, los días 20, 21 y 22 de febrero, al finalizar la celebración eucarística, se celebrará el Solemne Besamanos en honor a Jesús de la Humildad, ofreciendo a hermanos, fieles y devotos la oportunidad de acercarse a la Imagen en oración y veneración.

“Sin una preparación interior sincera, la Semana Santa se queda en lo externo. El Quinario nos invita a profundizar, a convertirnos y a vivir con coherencia nuestra fe bajo la mirada humilde de Cristo”, concluyó Alejandro Longines.

Con este Solemne Quinario 2026, la Hermandad anima a todos sus hermanos y devotos a participar activamente en estos cultos, viviendo con intensidad este tiempo de gracia que precede a la Cuaresma y renovando su compromiso cristiano.