La okupación del comedor de un colegio de Zaragoza podrá tener consecuencias: "Es una infracción"

Giro de 180º ante lo sucedido en el colegio de Peñaflor de Gállego en Zaragoza. El pasado viernes algunas familias "invadieron" la cocina del centro para manifestarse ante la ausencia de comedor, una acción que ahora podría traer consecuencias.

Y es que algunos padres y madres utilizaron la cocina por primera vez para hacer macarrones a más de 100 alumnos debido al "hartazgo" de esperar durante años un servicio de comedor que nunca ha llegado.

Unos hechos que, ahora, según el departamento de Educación del Gobierno de Aragón, obligan a "analizar la situación con rigor y responsabilidad".

"El acceso no autorizado a la cocina del centro y la utilización de recursos públicos para fines particulares, al margen de los procedimientos establecidos y sin cumplir las garantías de seguridad alimentaria, constituyen una infracción que debe ser evaluada", manifiestan desde Educación.

Por este motivo, la consejería que dirige Tomasa Hernández ha solicitado un informe detallado a la Inspección del centro y a la Unidad de proyectos y obras sobre el estado de las instalaciones y las actuaciones realizadas.

Además, tal y como subrayan, lo ocurrio el pasado viernes será llevado al Consejo Escolar, órgano competente para tratar estos hechos y sus implicaciones.

En este sentido, desde la consejería se ha trasladado al centro "la gravedad" de lo ocurrido. Sin embargo, desde el Gobierno señalan que "no hay que presuponer nada", sino esperar a los informes.

¿Apertura de comedor?

Precisamente, este lunes se ha reunido el director del Servicio provincial, Rafael Lizandra, con la directora del centro y los representantes de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), para abordar la cuestión de la ausencia de comedor en el centro.

En la reunión llevada a cabo en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, la administración educativa ha trasladado a las familias y a la alcaldesa de Peñaflor que se continuará trabajando para que el servicio de comedor pueda prestarse lo antes posible.

De este modo, la reunión ha concluido sin una solución instantánea, y continuarán las conversaciones "a finales de semana" donde se pretende dar una respuesta.

Por ello, desde Educación han reiterado la disposición al diálogo y a seguir avanzando en la puesta en marcha de este servicio.

Sin embargo, también han recordado que "las medidas de presión que comprometen la seguridad, el uso adecuado de los recursos públicos o el funcionamiento del centro no son aceptables y no pueden ser el camino".

"Situación al límite"

Esta no es la primera vez que las familias del centro han trasladado a la administración su protesta y reivindicación ante esta situación.

Para AFA, no contar con un comedor público "es una excepción injustificada dentro del municipio de Zaragoza".

Por ende, denuncian que a pesar "las promesas" reiteradas por parte del Departamento de Educación "la realidad es que el comedor sigue sin estar operativo".

De hecho, en enero de 2026, afirman que les trasladaron que el comedor estaría operativo. "Consideramos que esta justificación, tras tantos años de retrasos, resulta insuficiente e inadmisible, ya que los trámites técnicos son previsibles y deben ser planificados con antelación", han afirmado.

En este contexto y tras la reunión de este lunes, solo queda esperar para saber cuál será el futuro del colegio Peñaflor de Gállego.

