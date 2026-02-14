Zaragoza, en alerta naranja por la borrasca Oriana: árboles caídos, parques cerrados y sin fútbol por los fuertes vientos

La borrasca Oriana ya azota con fuerza Aragón y Zaragoza vive este sábado en alerta naranja por las fuertes rachas de viento, que según la previsión de la Aemet, superarán los 80 kilómetros por hora.

La meteorología adversa durante la jornada ha obligado a tomar medidas. Así pues, este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza anunció que desde las 6.00 hasta las 19.00 se activaba el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ).

Con este plan, como medida preventiva, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil. “Por favor, ten precaución, por ti y por todos”, pedía la Policía Local desde su cuenta de X.

Además, se tomó la decisión de suspender el desfile de Carnaval de Zaragoza organizado junto a Interpeñas y la Unión Peñista con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. En concreto, tanto la concentración de comparsas en la plaza Salamero (18.00) como el desfile que desde las 19.00 iba a recorrer el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Huesca también ha tenido que suspender su desfile este sábado.

Más allá de los disfraces, la Real Federación Aragonesa de Fútbol anunció a última hora del día la suspensión de toda la jornada, algo casi inédito. “Con motivo del temporal que afecta a Aragón y en aras de garantizar la seguridad, se suspende la totalidad de los encuentros oficiales, tanto de fútbol como de fútbol sala, programados para el día 14 de febrero en toda la Comunidad”, expresó la entidad.

Árbol caído en Santa Isabel. E.E.

Árboles caídos

Así pues, el viento se ha dejado notar desde primera hora de la mañana en toda Zaragoza y ha provocado la caída de algún árbol. La más reseñable ha sido la de un árbol de grandes dimensiones en el paseo Constitución poco antes de las 10.00. No obstante, no ha habido daños personales.

El incidente, según informa Europa Press, se ha producido en el bulevar del paseo Constitución, a la altura del cruce con la calle de Mariano Escar. El ejemplar se ha ido al suelo y ha dañado un platanero ubicado al lado. La Policía Local ha desviado el tráfico mientras se limpiaba la zona a la altura de la calle Mefisto.

Los Bomberos de Zaragoza han salido antes de las 6.00 para atender otro árbol derrumbado en Santa Isabel y en plaza Mozart.

Desde el Ayuntamiento apuntan a que no ha habido por el momento afecciones muy graves. Igualmente, destacan que Zaragoza es una ciudad que vive a menudo episodios de fuerte viento, por lo que los Bomberos y el resto de dispositivos preventivos están muy preparados.

Aun así, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Fuera de Zaragoza, la borrasca Oriana también está afectando al Pirineo aragonés. Anoche se avisó del corte de circulación ferroviaria entre Jaca y Canfranc, así como El Portalet por las condiciones meteorológicas adversas.

El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de otros cortes, como en la carretera N-330a entre el kilómetro 673 y el 675, por Candanchú por riesgo de aludes o la A-2606 a Baños de Panticosa y la A-139 a la altura de Benasque, ambas por posibles aludes.