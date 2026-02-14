Cae un árbol en Zaragoza por las fuertes rachas de viento y rompe una tubería de gas: no hay daños personales

La jornada de este sábado en Zaragoza está marcada por las fuertes rachas de viento por la borrasca Oriana. A consecuencia de la meteorología, los Bomberos de Zaragoza han realizado hasta este momento 29 servicios. A ellos se sumarán ocho servicios pendientes que se irán realizando conforme se finalicen los más prioritarios.

La mayoría de las incidencias están relacionadas con caídas de ramas y árboles y desprendimientos de chapas, vallas publicitarias o antenas, sin que hasta ahora hayan ocasionado daños a personas o afecciones materiales importantes.

Lo más destacable ha sido la caída de un árbol en la calle María Virto que ha provocado la rotura de una tubería de gas, una incidencia que ha sido atendida por los propios Bomberos, agentes de la Policía Local y la compañía del suministro.

Ante el pronóstico de la Aemet, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió este viernes cerrar todos los parques de la ciudad, algo que se ha realizado esta mañana a las 6.00 y, por ahora, no se han registrado incidencias importantes en estas zonas verdes.

Fuerte viento en Zaragoza. E.E.

Servicios realizados

Caída de árbol en paseo Constitución, 35.

Caída de árbol en la calle María Virto.

Caída de un pino en avenida Santa Isabel.

Caída de ramas en Cesáreo Alierta

Desprendimiento chapa en la calle Felisa Gale.

Caída de valla publicitaria en avenida Valle de Broto.

Antenas en calle Borja y calle Asalto

Desprendimiento de un cable eléctrico en Movera

Suelta de chapas en Salvador Allende y en Ibón de Plan.

Desprendimiento de persiana en calle Monterregado.

El Ayuntamiento ha activado el Plan Municipal de Emergencia por viento, entre las 6.00 y las 19.00 de este sábado, en nivel amarillo, después del aviso de la Aemet.

Como medida preventiva, se han cerrado todos los parques de la ciudad y se ha cancelado el Carnaval previsto. El carnaval infantil de mañana domingo se mantiene.

Además, los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han realizado varias salidas y actuaciones de emergencia debido al temporal de viento en la provincia.

En Zuera se ha producido un desprendimiento de placas del tejado del pabellón polideportivo y en San Mateo de Gállego un desprendimiento de placas de un tejado en un edificio en la calle Galo Ponte.

En Fuentes de Ebro se ha tenido que asegurar la veleta de la torre de la Iglesia que se había desprendido y se había quedado colgando de un cable de electricidad. También se ha actuado en la extinción de un incendio de una chimenea en Villafranca de Ebro junto con los bomberos de Zaragoza

Crecida de ríos

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Zaragoza apuntan también que, además de las atenciones relacionadas con el viento, los Bomberos de Zaragoza y Protección Civil están permanentemente vigilando y supervisando el cauce del río Ebro y Gállego ante la crecida del caudal.

Además de los caminos próximos al Gállego señalizados en los últimos días, se están balizando también los más cercanos al río Ebro para evitar el tránsito de personas y garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento, se pide extremar la precaución, no acercarse a las riberas y respetar en todo momento las señalizaciones de Protección Civil y Policía Local.