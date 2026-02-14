Más de 1.500 personas se quedan sin luz en varios municipios de la provincia de Zaragoza por averías
Seis municipios de Zaragoza han sufrido una avería de media tensión y los técnicos están trabajando en la zona.
Hasta seis municipios de la provincia de Zaragoza se han quedado sin luz este sábado 14 de febrero, afectando en total a más de 1.500 personas, como consecuencia de una avería en las líneas de media tensión provocada por las fuertes rachas de viento de la borrasca Oriana.
Se trata de dos averías diferentes. Una se ha producido en la línea que suministra a los términos municipales de Botorrita, Jaulín, Mozota, Muel y La Muela. Esta ha afectado a 882 personas.
Por su parte, la segunda se ha registrado más tarde en el término municipal de Cariñena, provincia de Zaragoza, que ha dejado sin luz a 659 abonados.
En ambos casos, los técnicos de eléctricas están trabajando en la zona para recuperar el suministro eléctrico lo antes posible.
