Así Ejea, socio de Teruel Existe, carga contra el Ayuntamiento por defender a Lambán y se lleva el reproche de vecinos

La formación Así Ejea ha cargado contra el Ayuntamiento de esta localidad por utilizar las redes sociales institucionales para defender a Javier Lambán de los ataques del ministro Óscar López.

El Ayuntamiento, gobernado por la socialista Teresa Ladrero y del que Lambán fue alcalde, emitió un mensaje en el que rechazaba las declaraciones de Óscar López, pidiéndole que se retracte ante unas declaraciones que considera “improcedentes”.

“No todo vale en política y menos ante un servidor público de la talla de Lambán. Un hombre culto y trabajador, que sirvió a los intereses de nuestro municipio de una forma íntegra y leal”, decían desde el Ayuntamiento.

Sin embargo, este mensaje no ha gustado en la plataforma Así Ejea, liderada por el exsocialista Cruz Díez, que llegó a un acuerdo con Aragón-Teruel Existe para concurrir en coalición a las elecciones autonómicas.

“El reciente comunicado difundido por el Ayuntamiento aborda un asunto de carácter estrictamente partidista, confundiendo de forma inaceptable Partido e Institución. Esta práctica vulnera los principios básicos de neutralidad, objetividad y servicio al interés general que deben regir toda actuación institucional”, han escrito en un comentario a ese mismo post.

Comentario de Así Ejea en un post del Ayuntamiento en Facebook

Este comentario fue replicado por varios vecinos, que afearon la respuesta de esta formación, con tres concejales de 17 que forman el Consistorio.

“Defender la figura de un exalcalde y más si está fallecido no es política, es decencia”, dice un hombre. “Han salido los puros a dar consejos de neutralidad…”, contesta otro.

No es la primera vez que esta formación tiene palabras en contra de Javier Lambán. En diciembre de 2019, cuando el Ayuntamiento aprobó su nombramiento como hijo predilecto, ya votaron en contra y le llamaron “personaje con deméritos”.

“Nos parece, con todos los respetos para el personaje, un momento inoportuno. Creemos que no procede y creemos que no se entiende. En la balanza méritos-deméritos, Asi Ejea cree que los deméritos pesan más y, por eso, no vamos a votar a favor de conceder el título de hijo predilecto a Javier Lambán”, dijeron en el Pleno.

Lamban decía: ¡Ojo que viene la derecha! ¡ Votadme a mi! Y mira quien trae a la derecha. Es él. Se alía con la derecha rancia del PAR. ¡¡Menudo ejemplo socialista!! Es un mercenario de la política al que solo le importa el poder. Es un fraude. No os dejéis engañar. pic.twitter.com/gPsEp5DcvP — ASI_EJEA (@AsiEjea) June 13, 2019

Además, en redes sociales ya habían mostrado su descontento con las políticas de Lambán. En junio de 2019, cuando llegó a un acuerdo de Gobierno con el PAR que abriría la puerta al cuatripartito, le definieron como un “fraude” y un “mercenario de la política”.