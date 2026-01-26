Natalia Chueca, sobre la línea 2 del tranvía: "Si Zaragoza sigue creciendo habrá que hacerla, pero no arruinando la ciudad"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha cerrado la puerta a una futura línea 2 del tranvía. De hecho, ha reconocido este martes que, "si la ciudad sigue creciendo, será necesario" plantear una nueva infraestructura de este tipo.

No obstante, ha subrayado que cualquier proyecto deberá llevarse a cabo "sin arruinar a los zaragozanos", algo que, según ha recordado, "sí ocurrió durante el mandato socialista en la ciudad".

El debate sobre una posible línea 2 del tranvía ha vuelto a la actualidad después de que el PSOE anunciara esta misma mañana su compromiso de hacerla realidad. Carmen Dueso, número cinco en la candidatura de Pilar Alegría a las Cortes de Aragón, ha defendido la propuesta asegurando que el Partido Socialista "siempre lo ha tenido claro".

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza ha criticado precisamente los estudios realizados por el grupo socialista de una línea que era "inviable técnica y económicamente". Unos informes que, según ha planteado la primera edil, se llevaron a cabo "porque no había un ánimo real de hacerlo".

Eso sí, esta posible línea vendría después de otras grandes inversiones que el Gobierno municipal quiere hacer para mejorar la infraestructura y el servicio del tranvía en la ciudad: ampliar la línea 1 hasta Arcosur. Además, Chueca ha señalado que "con una mejora del sistema cercanías" se conseguiría reforzar la conexión Este-Oeste de la ciudad y "de todos los municipios de nuestro entorno".

Sobre la ampliación de la línea 1, desde el Gobierno de Aragón ya han tendido la mano al Ayuntamiento para colaborar en la inversión que supondrá esta obra, que todavía se encuentra en fase de estudio. "Estamos analizando las distintas posibilidades para llevarlo a cabo", ha confirmado la alcaldesa.

Pero ha asegurado que, a diferencia del PSOE, "al Partido Popular no le gusta prometer algo que no se va a cumplir" y ha añadido que "el que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se haya comprometido ya es muy buen síntoma para que la ampliación sea una realidad en muy poco tiempo".

Sin embargo, ha expuesto que no cree que los socialistas "vayan a cumplir lo que prometen", puesto que "cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron". Es por eso que, ante la promesa del PSOE de crear la línea 2, la alcaldesa ha asegurado no negarse, bajo la condición de que ello no suponga "arruinar a la ciudad, ni a los que vengan después".