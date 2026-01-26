La línea de ferrocarril entre Zaragoza y Tarragona, en "situación crítica": más de 20 limitaciones por su mal estado

La línea de ferrocarril Zaragoza-Caspe-Tarragona se encuentra en una “situación crítica”, con más de 20 limitaciones temporales de velocidad por el mal estado que presenta la infraestructura.

Así lo ha denunciado el Sindicato Ferroviario, que ha alertado de "las graves deficiencias" que “afectan a la seguridad” de la infraestructura a su paso por Aragón.

A esto se suman las "graves filtraciones de agua", lo que ha sido denunciado "una y otra vez" por el personal de conducción de las empresas que operan la línea.

Además, otras líneas, como la Zaragoza-Lérida, "también presentan serias deficiencias que afectan a la seguridad de la circulación y provocan temor en el colectivo de conducción y el personal de a bordo".

Esta denuncia del Sindicato Ferroviario ha hecho estallar al Gobierno aragonés, que ha exigido a Pedro Sánchez que “deje ya de defender lo indefendible” y adopte medidas para virar el rumbo en la gestión del sistema ferroviario.

El consejero de Fomento, Octavio López, ha criticado que se llame a la calma de los usuarios diciendo que la seguridad de la red está garantizada mientras se imponen limitaciones de velocidad “que llevan a pensar lo contrario”.

“No provocan más que confusión, inseguridad, descrédito, retrasos e incertidumbre en los usuarios y trabajadores de la red de ferrocarriles en España, esa que cuenta con más de 1.200 kilómetros de vía en nuestra comunidad autónoma”, ha aseverado.

El titular de Fomento del Gobierno de Aragón ha lamentado que el ferrocarril en España vive "su peor momento en la historia de la democracia": “No hay día que no nos despertemos con algún sobresalto, como el de esta mañana con el caos en los servicios de Rodalies en Cataluña, con cientos de miles de usuarios vagando por las estaciones sin saber si el tren salía o no salía”, ha añadido.