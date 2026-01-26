El Distrito 7 de Zaragoza, un paso más cerca: se buscan empresas para la gestión de los platós y del material

La futura ciudad del cine en Zaragoza, Distrito 7, va viento en popa. La ejecución de obra está ya al 60%, motivo por el cual desde el Ayuntamiento ya han empezado a lanzar las distintas licitaciones para llenar de vida la antigua fábrica de Giesa de cara a septiembre, cuando está previsto la finalización de los trabajos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado esta mañana el futuro equipamiento municipal, acompañada del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, y la presidenta del Clúster Audiovisual de Aragón y presidenta de la red de clústeres audiovisuales de España, Adriana Oliveros. Una visita en la que han conocido la marcha de los trabajos, que están "ya muy cerca de iniciar la segunda fase"

Tal y como lo ha apuntado la regidora, Distrito 7 es "la segunda obra más importante, en cuanto a equipamientos municipales, que se está llevando a cabo en la ciudad, por el empleo y el tejido productivo que proyectará". Concretamente, la inversión municipal supera los 20 millones de euros y está destinada a la recuperación de más de 15.000 metros cuadrados de patrimonio histórico-industrial y a la creación de un centro de última generación vinculado a la industria audiovisual, "tan demandado por este sector, que supone más de un 1% del PIB de la comunidad".

Chueca ha subrayado la relevancia estratégica del sector audiovisual para la ciudad. "No solo porque se creará formación, empleo e innovación, sino porque además revitalizará uno de los barrios más envejecidos en la ciudad", ha señalado, apuntando a las 170 viviendas de alquiler asequible que se están construyendo en los alrededores.

El complejo cuenta con una amplia zona dedicada a la producción audiovisual, con más de 5.600 metros cuadrados destinados a rodajes, que incluirán tres grandes platós de filmación, además de espacios de preproducción y postproducción, almacenes, camerinos, vestuarios, oficinas de producción y áreas auxiliares. "Esto permitirá atraer rodajes, impulsar la actividad empresarial y consolidar Zaragoza como escenario de producción audiovisual", ha apuntado la alcaldesa.

Licitaciones

Así, la explotación de este espacio o concesión demanial es uno de los pliegos que se han aprobado, este lunes, por parte del Gobierno municipal con un canon mínimo a ofertar por los 30 años de concesión de 8.357.253,65 euros.

En paralelo, el equipo de gobierno también ha acordado la adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Gestión, Exhibición y Administración, que será municipal y que precisa de una inversión global superior a los 2 millones de euros. Con ellos se adquirirán los sistemas de proyección audiovisual, sonido, iluminación escénica, plataformas escénicas, butacas móviles y pantallas identificativas.

"La finalidad de este equipamiento es ofrecer una versatilidad en el espacio de exhibición que permita acoger todo tipo de eventos de ámbito audiovisual, desde proyecciones hasta coloquios, pasando por congresos, jornadas o galas", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, quien ha destacado que el Gobierno también ha aprobado los pliegos para la Unidad de Restauración que incluye un servicio de cafetería-restaurante, servicio de catering y servicio de celebración de eventos.

El plazo de concesión es también de 30 años con un mínimo de 1,1 millones de euros. Este espacio estará abierto a usuarios de Distrito 7 y a los vecinos de la zona.