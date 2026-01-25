El pueblo de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda para vivir: se venden pisos por 249.000 euros

Zaragoza y sus alrededores no paran de crecer. La construcción de vivienda de todo tipo (libre o de alquiler asequible) se ha disparado en los últimos años. Y, como todo, hay zonas que cogen más fama y popularidad en gran medida gracias a la comodidad que aporta tanto al ciudadano, que decide buscar un piso, como a las constructoras y promotoras, que ven el barrio o pueblo el mejor espacio para construir vivienda.

Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Utebo, municipio ubicado a unos 11 kilómetros de la capital aragonesa. Ya sea por su conexión con la ciudad, o por las facilidades burocráticas, lo cierto es que son varias las constructoras que le han echado el ojo a esta localidad zaragozana.

Lo aseguran así desde la constructora y promotora Pronisa, que señalan el proceso de obtención de licencia para construir como uno de los grandes beneficios del municipio frente a la capital de Aragón. "Es más rápido y ello te permite crear un producto más ágil", aseguran.

Ponen de ejemplo así la nueva promoción que están llevando a cabo en pleno centro de Utebo, Residencial Florencia. Unas viviendas muy especiales, además de porque es el primer edificio en la zona, porque el nombre "rinde homenaje a la abuela de los anteriores propietarios del solar", señalan.

Y es que, las 36 nuevas viviendas (ubicadas en cuatro portales diferentes) se levantarán en los terrenos de las antiguas casas de la familia Soriano, en la avenida Zaragoza. Desde la promotora explican que el proyecto nace también de una reflexión urbanística más amplia sobre cómo deben crecer hoy los municipios del entorno de Zaragoza.

Terrenos con historia

"El solar, ocupado antiguamente por viviendas de labradores con cocheras y cuadras, respondía a una ordenación clásica en manzana cerrada, muy habitual en el siglo XIX y principios del XX. Un modelo que ha quedado obsoleto", señalan.

Según detallan, la manzana cerrada es poco eficiente desde el punto de vista del soleamiento y de las orientaciones, mientras que los edificios en bloque permiten viviendas más luminosas y mejor ventiladas. Por ello, y tras llegar a un acuerdo con la propiedad y el Ayuntamiento, se optó por un estudio de detalle que reorganiza el espacio en dos bloques prácticamente paralelos, generando entre ambos una zona privada pero de uso público que actúa como "esponja" dentro del casco urbano. Esta decisión también ha supuesto renunciar a parte del aprovechamiento urbanístico. En lugar de ocupar las plantas bajas con grandes superficies comerciales, como permitiría la normativa, se han liberado estos espacios para crear porches y zonas de estancia que faciliten el paseo y la vida vecinal. "Solo una pequeña parte se destinará a un café o una tienda de proximidad", confirman. Pisos de tres y cuatro dormitorios

La promoción contará con pisos de dos, tres y cuatro dormitorios y un precio que irá desde los 249.000 euros con dos dormitorios, hasta los 270.000 si se incluye una plaza de garaje y trastero. Además, los pisos tendrán distintas configuraciones interiores, ya que se ofrecerán tanto cocinas cerradas como cocinas abiertas al salón, adaptándose a los gustos y necesidades de los futuros propietarios.

Y es que, los propietarios tendrán la opción de personalizar las viviendas, "con opción de convertir dormitorios en despachos o incluso unir dos habitaciones", señalan.

De las 36 viviendas previstas, ocho serán áticos con amplias terrazas privadas. Según explican desde Pronisa, estas terrazas tendrán entre 50 y 60 metros cuadrados y estarán preparadas para la instalación de piscinas individuales, un elemento poco habitual en promociones de este tipo y que refuerza el carácter exclusivo del proyecto.

En cuanto a las calidades, las viviendas dispondrán de "suelo radiante y de un sistema de aislamiento muy avanzado". Todo ello en una ubicación "ideal", en pleno centro de Utebo.

Otro de los puntos fuertes del proyecto es su excelente conexión con Zaragoza. "Utebo cuenta con hasta 28 frecuencias diarias de tren de Cercanías, además de líneas de autobús cada 20 minutos", afirman y, en el caso concreto de esta promoción, detallan que la estación de Cercanías se encuentra a apenas 220 metros del edificio, "lo que permite llegar en unos siete minutos tanto al centro de Utebo como a la Gran Vía de Zaragoza".

Respecto a los plazos, la promotora prevé iniciar el derribo de las antiguas edificaciones entre febrero y marzo de este año, para comenzar las obras alrededor del mes de junio. El plazo estimado de ejecución es de unos 18 meses, por lo que la finalización de las viviendas se calcula para finales de 2027.