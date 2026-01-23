Polémica con la plataforma de afectados por el Bizi: la acusan de querer hacer caja por pedir 100 euros a cada miembro

Una estación de Bizi, en Zaragoza, y en pequeño imágenes de la reunión de la plataforma este jueves. E.E Zaragoza

La polémica por las caídas de usuarios del Bizi de Zaragoza sube de marcha. Los miembros de la plataforma de afectados se reunieron este jueves por la tarde, a las 18.00, con alrededor de 30 usuarios que habrían sufrido algún percance con las bicicletas públicas de la capital aragonesa.

La cita se llevó a cabo en La Ciclería, un centro de promoción de la bicicleta y espacio cultural que cedió el espacio para que los abogados de Baremo Consultores informaran a los presentes sobre este nuevo colectivo, con el que podrán hacer llegar sus reclamaciones ante el Ayuntamiento y la concesionaria, Serveo.

La sorpresa vino al escuchar la letra pequeña.

Reunión con los afectados por las caídas del Bizi en Zaragoza

Tal y como se puede oír en un vídeo que La Ciclería ha publicado en sus redes sociales, los abogados de Baremo Consultores -despacho especializado en este tipo de siniestros viales- apuntaban como único requisito económico un pago de 100 euros como condición para ser miembro de esta plataforma, que es "de adhesión libre y voluntaria".

Durante la sesión también aclararon quién podría ser integrante de la plataforma: desde los propios impulsores de la misma hasta "aquellas personas que muestren su voluntad de integrarse y sean o hayan sido personas víctimas de accidentes viales durante el uso de la bicicleta".

Este diario se ha puesto esta mañana en contacto con La Ciclería, desde donde han apuntado no conocer la situación. Asimismo, han señalado que cedieron el espacio a la plataforma, tras haberse puesto en contacto el despacho de abogados con ellos.

Por su parte, desde Baremo Consultores señalan que fueron llamados de La Ciclería -donde en ocasiones anteriores ya han realizado talleres- para llevar a cabo una charla con los afectados y que, de ahí, surgió la idea de la plataforma.

Asimismo, ante las acusaciones de que intenta sacar rédito económico con esta iniciativa,han expresado a este diario que se trata de una "difamación y una tergiversación". El gestor del despacho, Marcos Castel, ha asegurado a este diario que la cuota de 100 euros está dirigida a la financiación de los posibles gastos que pudiera tener la plataforma, "que todavía no se conoce cuáles pueden ser".

Eso sí, ha puntualizado que, además de la propia financiación de la plataforma, se deberá hacer frente a otros costes "que pudieran ser más elevados que la propia cuota", tales como la protección de datos, la publicidad de la organización y el posible estudio individualizado de los casos de usuarios que así lo deseen.

"Las cosas se hacen con dinero. No somos una ONG. Se nos llamó desde La Ciclería para llevar una plataforma de forma altruista, en la cual habrá que financiar las acciones comunes e individuales", ha insistido.

Una información que llega justo cuando la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, y la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, han tenido un nuevo encontronazo durante la comisión celebrada esta mañana, precisamente por sacar a relucir esta última el problema de mantenimiento y las caídas que ha registrado el servicio durante el 2025.

47.329 incidencias

Concretamente, Tomás ha vuelto a recordar -tal y como ya adelantó este jueves- el servicio Bizi Zaragoza registró un total de 47.329 incidencias entre el 15 de enero de 2025 al 20 de julio de 2025. Durante su intervención, Tomás ha repetido las palabras que le dirigió la propia concejal de Movilidad este jueves, en las que acusaba a la concejal de "sacar rédito político con asociaciones y empresas vinculadas a ZEC".

Por su parte, Gaudes ha señalado que "si hay un despacho de abogados de por medio y una empresa, alguien va a sacar rédito económico". "Todos conocemos a ZEC y a Sumar", ha lanzado Gaudes, añadiendo acusaciones hacia Laura Vergara, "quien está montando todo esto esto es quien va a coger la silla en el Congreso del anterior diputado aragonés -ahora candidato por Chunta Aragonesista-, Jorge Pueyo".

Ha expuesto además que "la descalificación de Zaragoza en Común y sus satélites no tiene nombre" y que los datos de usos obtenidos del Servicio Bizi "matan nuevamente su relato". "Si la gente usa la bicicleta pública es porque funciona", ha insistido la edil.

Además, sobre los datos de incidencias que han salido a la luz este jueves, desde el Consistorio defienden que "incidencias no significa caídas", y que estas engloban también, además de accidentes, fallos mecánicos registrados en las bicicletas. Asimismo, exponen que "han sido 7 personas afectadas de 50.000 que usan la Bizi" e inciden en el "éxito" del servicio, apuntando que este mismo jueves hubo "35.000 usos".