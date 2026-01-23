La polémica por las caídas en Bizi se va de las manos: "No le permito lecciones, ideológicamente soy mejor"

La polémica sobre las caídas y accidentes de usuarios mientras montaban en Bizi ha vuelto este viernes a debatirse en el Pleno municipal. Aunque podría decirse que el tono de las intervenciones ha ido subiendo de tono, hasta irse completamente de las manos: "No le voy a permitir ni una sola lección más. Ideológicamente soy mejor", le ha acusado la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, a la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás.

Lo ha soltado así durante la comisión de su área celebrada este viernes en el Ayuntamiento, donde Tomás le ha vuelto a exigir respuestas sobre el mantenimiento del servicio Bizi. "¿Cuántas inspecciones se han llevado a cabo durante el segundo semestre de 2025 para verificar el estado de conservación, mantenimiento y seguridad de las bicicletas del servicio público de alquiler?", le ha cuestionado la portavoz, criticando nuevamente los datos que se dieron a conocer este jueves sobre las 47.329 incidencias registradas entre el 15 de enero de 2025 al 20 de julio de ese año.

Durante su intervención, Tomás ha recordado las palabras que le dirigió la concejal de Movilidad este jueves, en las que acusaba a la concejal de "sacar rédito político con asociaciones y empresas vinculadas a ZEC". "Usted mi entorno no lo conoce absolutamente de nada. Parece que se quiere parecer a Flores (concejal de Vox en el Ayuntamiento) y al final acabará también por insultarnos a todos en las redes sociales", ha declarado la edil.

Partidos "corruptos"

"El problema es que usted forma parte del partido más corrupto de Europa, está acostumbrada a que sus compañeros saquen rédito económico. Empezando por la sede de Madrid, pagada con dinero público", ha acusado Tomás a Gaudes, añadiendo que "es una vergüenza lo que dijo este jueves para asociaciones que nada tienen que ver con la política".

Unas palabras que han acabado con el temple de la concejal de Movilidad, quien ha argumentado que "si hay un despacho de abogados de por medio y una empresa, alguien va a sacar rédito económico". Ha hecho referencia así a la plataforma de afectados de Bizi promovida por Baremo Consultores, que este jueves -según ha podido saber este diario- se reunió con unos 30 ciudadanos en La Ciclería (que cedió el espacio para la cita).

"Todos conocemos a ZEC y a SUMAR", ha lanzado Gaudes, añadiendo acusaciones hacia Laura Vergara, "quien está montando todo esto esto es quien va a coger la silla en el Congreso del anterior diputado aragonés -ahora candidato por Chunta Aragonesista-, Jorge Pueyo". Ha expuesto además que "la descalificación de Zaragoza en Común y sus satélites no tiene nombre" y que los datos obtenidos del Servicio Bizi "matan nuevamente su relato".

"No le voy a permitir ni una sola lección más a la señora que viene con camisetas comunistas. Han sido los que han destrozado la sociedad a lo largo de la historia", ha declarado Gaudes, dirigiéndose a Tomás. "Ideológicamente soy mejor. Primero porque no soy sectaria y no tengo una ideología que ha llevado a la deriva a multitud de naciones a lo largo de los años. También porque implanto unas políticas que, objetivamente, son mejores", ha concluido la responsable del área de Movilidad.

Una frase "para la historia"

No ha dudado en intervenir el concejal socialista José María Giral, quien le ha asegurado a Gaudes que la frase de "soy ideológicamente mejor" va a quedar "para la historia". Algo ante lo que la concejal de Movilidad ha asegurado no arrepentirse, insistiendo en que tanto ella misma como "todos los que representan la ideología liberal" son "infinitamente mejores que la ideología que ha dejado a miles de muertos".

"Ustedes también lo eran hasta que han tratado de convertirse en ellos", le ha acusado Gaudes a Giral, recordando además cuando "en 2014 PP y PSOE votaban juntos mociones contra Venezuela". "Ahora la posición de ustedes es otra", ha declarado la edil.

Ha expuesto, subiendo de nuevo el tono del debate, que "tendría que estar prohibido por lo que representa venir al Pleno con camisetas y decir que representan la ideología comunista". A lo que ha asegurado que, a ella, la portavoz de ZEC "no le va a dar lecciones sobre lo que representa".

"Eso de superior era de hace cien años en centro Europa, señora Gaudes. No sabe usted lo que dice, con todo el respeto y cariño que yo le guardo", ha respondido Giral.