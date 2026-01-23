La batalla agraria se endurece: los agricultores protestarán "las veces que haga falta" contra el acuerdo del Mercosur

Zaragoza se ha sumergido en una tractorada este viernes con más de 2.000 personas a pie y entre 600 y 800 tractores, en su mayoría agricultores y ganaderos aragoneses, se han movilizado. Una movilización que parece "está dando sus frutos".

A las puertas de la Delegación del Gobierno, los manifestantes han exigido "soluciones reales" para defender la viabilidad de la agricultura y ganadería, como reza el manifiesto, firmado por las cuatro organizaciones convocantes, que han leído pasadas las 14.15 horas.

A su juicio, el campo aragonés "atraviesa un momento crítico", y no está dispuesto a "asumir en silencio" las decisiones de terceros que "ponen en riesgo nuestro presente y futuro".

En este sentido, reivindican más presupuesto desde Europa, una PAC "fuerte y justa", acuerdos comerciales "sin competencia desleal" y menos burocracia.

"Las noticias que están llegando de Bruselas son buenas, gracias a lo que están dando las diferentes movilizaciones que hemos hecho", ha declarado José Manuel Roche, secretario general de Unión de Pequeños Agricultores (UPA), a declaraciones a los medios de comunicación a mitad de la protesta.

Según ha señalado sobre la mesa está el tema clave de la reforma de la Política Agraria Común (PAC): "No podemos permitir un recorte de más de un 20% de los fondos de la PAC", ha asegurado.

No ha sido lo único ya que ha reclamado la puesta en marcha de acuerdos comerciales justos, en referencia a Mercosur: "Queremos acuerdos justos que evalúen el impacto que tienen en los agricultores y los ganaderos y todos aquellos mecanismos como cláusulas de salvaguardia, controles, reciprocidad, que en el momento que haya una distorsión de precios o cualquier alimento que entre con unas normas diferentes en materia fitosanitaria hormonal, como producimos los agricultores y ganaderos europeos, se echen para atrás".

Pero lo más importante, asegura, es dejar claro que lo único que exigen es "poder trabajar". "Queremos que se nos deje en paz, que no nos carguen de esa cantidad de burocracia que hace que se retrasen nuestros expedientes, que no cobren los jóvenes, que no cobren las modernizaciones y que no cobremos cuando se tiene que cobrar".

Unas reivindicaciones que llegan a Zaragoza, pero que ha subrayado, no tienen por qué ser las últimas: "Esas son las reivindicaciones que hoy traemos y que evidentemente, si no son atendidas, volveremos las veces que haga falta".

Además, Roche también ha lanzado un mensaje a las instituciones para recalcar que es un tema que afecta a toda la ciudadanía: "Estamos hablando que si los agricultores y los ganaderos no tenemos todas esas ayudas que pueden compensar las pérdidas que tenemos, por lo poco que nos pagan por nuestros productos o por los incrementos en los costes de producción", ha dicho.

Por lo que las consecuencias recaen en que "los consumidores pagarán el doble de lo que lo hacen ahora", dice. A lo que añade que otro tema fundamental es el de los "alimentos con fitosanitarios" que en la Unión Europea están prohibidos. "Estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de miles de consumidores", ha recalcado.

"Éxito de convocatoria"

Por su parte, Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Aragón, ha asegurado que la manifestación de hoy que ha llegado a congregar según algunas estimaciones a 800 tractores, ha sido "un éxito".

"Venimos a hacer políticas de precios justos para el sector. Estamos hablando del sector cerealista, que en un año ha tenido una cosecha récord y muchas explotaciones agrícolas van a tener pérdidas en su explotación por el bajo precio y coste de sus productos y los altos costes de producción", ha explicado.

Además, ha señalado que el modelo de explotación que hay en Aragón, no puede competir con los países de Mercosur: "Son macroexplotaciones, grandes superficies de miles de hectáreas. Es una competencia desleal. Por eso exigimos que se activen y se actualicen las cláusulas salvaguardas", ha denunciado.

Otro tema fundamental para este sector, es el de los controles de los productos que entran. "Es un sinsentido. En la actualidad se están haciendo controles al 0,0082%. Exigimos que los controles sean de un 20%", ha reclamado. Además de "que todos aquellos productos que hayan pasado por controles de calidad tengan un sello para que el consumidor sepa lo que está comprando".

Desde Araga, su secretario general Federico Lorente, ha lanzado un mensaje de reivindicación: "Basta a todas las políticas que viene aplicando desde las distintas administraciones, poniendo siempre a la agricultura y a la ganadería como moneda de cambio frente a acuerdos con terceros países para prevalecer a todas esas industrias que nada tienen que ver con la agricultura".

De igual manera, Lorente ha hecho una reclamación en vista de la sociedad: "Hay que hacer que el consumidor consuma productos locales, que valore la calidad, que valore la seguridad y la sostenibilidad que aportamos los productores de España".

Por su parte, José María Alcubierre, secretario general de la Unión de agricultores y ganaderos de Aragón (UAGA) recuerda las reivindicaciones que se han llevado a cabo. "Es ya la enésima vez, lo decíamos hace muchos años, están haciendo una reconversión brutal sobre el sector agrario y la alimentación, y tenemos que decir basta", ha manifestado.

Un sector, que dice, puede desaparecer. "Por eso hemos venido a Zaragoza, a buscar de nuevo esa alianza entre la sociedad urbana y la sociedad rural, porque estamos viendo como cada vez estamos menos", explica.

Por eso, su último mensaje es que "no vamos a parar de luchar".