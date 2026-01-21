Calatayud espera mejoras en la vía de alta velocidad: "Cuando los técnicos recomiendan, hay que hacer caso"

La localidad de Calatayud espera con ansias posibles mejoras en la línea de alta velocidad. Situada en el eje entre Zaragoza y Madrid, lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de mejorar la vía, después de que los propios maquinistas denunciaran temblores mientras transitaban por la zona.

De forma temporal, Adif va a limitar de forma temporal la velocidad de un tramo de la línea Madrid – Zaragoza a 160 kilómetros/hora para evitar baches. Se trata de un tramo entre Mejorada del Campo, en las proximidades de la capital española, y Alhama de Aragón, justo a la entrada de la provincia de Zaragoza, en el que normalmente se viajaba a 300 kilómetros/hora.

Para el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, toda inversión es bienvenida, aunque considera que llega tarde, ya que hace tiempo que estaba siendo denunciado por los maquinistas.

“Cuando los técnicos recomiendan bajar la velocidad en esa zona, hay que hacerles caso”, ha apuntado.

De hecho, Aranda recuerda que, con el anuncio del AVE a 350 kilómetros/hora, ya se evidenció la necesidad de renovar la vía.

“Se advirtió que había que hacer una inversión importante en las vías. Los maquinistas conocen diariamente esa situación. El tiempo pasa factura a las vías como consecuencia del uso y eso obliga a invertir en mantenimiento”, subraya.

Ahora, desde Adif se ha optado por adoptar esta medida de forma temporal después de que los propios maquinistas hayan reportado “baches” en algunos puntos de ese tramo.

"Esta noche Mantenimiento revisará y, si está todo bien, lo normal es que se levante la limitación", señalan. De ahí que sea de carácter temporal.

El sindicato Semaf pidió por carta en agosto limitar la velocidad a 250 km/h, pero se rechazó por no aportar “argumentos técnicos”.