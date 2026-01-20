Vox pide más horario y personal en una comisaría de Zaragoza y el PP le reclama que apoye el presupuesto de 2026

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha anunciado en rueda de prensa que este miércoles, en la Comisión de Presidencia, van a solicitar aumentar el personal y el horario de apertura de la Comisaría del Centro Histórico, entre las calles Pignatelli y Ramón y Cajal.

Por su parte, el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha manifestado que “todas sus peticiones están cumplidas” y le pide a Julio Calvo que su partido apruebe el presupuesto de 2026, que es “el mejor de la historia en seguridad para Zaragoza”.

En cuanto a sus argumentos, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha señalado que están recibiendo “quejas de los vecinos de que se están produciendo robos, altercados y conductas incívicas a pocos metros de la Comisaría en horario nocturno”, la cual, "aparentemente, no está teniendo el efecto disuasorio" que suponían.

“En Vox decidimos liderar la petición de la apertura de esta Comisaría porque era una demanda constante de los vecinos de este barrio de Zaragoza, pero dijimos que estaríamos atentos a ver la evolución de los acontecimientos”, ha recordado Calvo.

No obstante, ha reconocido que en estos últimos días se han producido “rápidas detenciones que además ha llevado a cabo la Policía Local, les felicitamos por ello, pero el efecto que nosotros esperábamos de esta Comisaría era un efecto disuasorio, un efecto de prevención”.

Así pues, considera que quizás es “insuficiente la dotación de personal que tiene, dos agentes en horario nocturno, y vamos a pedir al consejero de Presidencia que estudien la posibilidad de incrementar esa dotación, de forma que mientras unos agentes permanecen en la Comisaría atentos a las posibles llamadas que puedan recibir, haya por lo menos otros dos o, si puede ser más, para que estén patrullando por el Casco Histórico”.

Más foco en la delincuencia

“Entendemos que la Policía Local debe tener un efecto disuasorio en materia de prevención y contra la delincuencia, y la verdad es que observamos que sí que es muy activa en estos días pasados, precisamente cuando se ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones”, argumentó el portavoz de Vox. “Ya se ha empezado a multar por ejemplo a los coches sin etiqueta ambiental aparcados en las calles del Casco, pero nosotros deseamos una policía que tenga un efecto disuasorio sobre la delincuencia, más dedicada precisamente a prevenir los actos incívicos, la delincuencia, los robos y los altercados”.

“Quiero recordar que en años pasados había presupuestados 12 millones de euros de recaudación por multas y que, sin embargo, se recaudan del orden de 14 millones”, ha subrayado.

El mejor presupuesto en seguridad

Tras su comparecencia, el concejal Ángel Lorén ha respondido al grupo municipal Vox que “todas sus peticiones “están cumplidas” y que el Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando para que la capital aragonesa siga siendo la ciudad más segura de España.

Así pues, ha insistido en que el presupuesto presentado por el Partido Popular para el 2026 es el “más ambicioso en seguridad con más de 100 millones de euros”. “Pido que apoye los presupuestos”, ha subrayado.

En este aspecto, ha recordado que esta primavera se incrementará la plantilla de Policía Local en más de 100 efectivos, dotándoles de más herramientas de trabajo.

Además, el Gobierno actual ha incorporado cámaras fotográficas o ha abierto la Comisaría de Pignatelli con “excelentes resultados”. “Ha habido robos en este entorno resueltos por la Policía Local, su efectividad está fuera de toda duda”, ha defendido.

Igualmente, ha recordado el próximo cuartel cerca del parque Bruil, las campañas de limpieza en el Casco Histórico, etc.

Por último, el concejal de Presidencia ha reiterado su petición a Julio Calvo de apoyar el presupuesto, “el mejor de la historia en seguridad”.