Teresa Salamero toma posesión como presidenta del Colegio de Enfermería: "Queremos cuidar del que cuida"

Nuevo rumbo para el Colegio de Enfermería de Zaragoza. Teresa Salamero ya es oficialmente la nueva presidenta del órgano colegial tras tomar posesión este martes. El acto presidido por Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España, ha oficializado la renovación del colegio.

En el acto también han estado presentes Diego Ayuso Murillo, secretario general del Consejo General de Enfermería de España, Luis Miguel Tobajas, presidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Minutos antes del acto, la ya nombrada nueva presidenta, Teresa Salamero, ha hecho declaraciones a los medios de comunicación en los que ha destacado que la nueva Junta de Gobierno busca potenciar el Colegio y que se convierta "en un punto de crecimiento y desarrollo profesional".

"Percibimos que se ve el tema de la colegiación como algo impuesto obligatorio. Y si bien es cierto que tenemos que estar colegiados, queremos ver cómo podemos crecer en familiaridad y en crecimiento y desarrollo profesional", ha señalado.

En este mismo sentido, Salamero ha entrado en detalle de medidas próximas que buscan potenciarse como el cuidado de los profesionales. A esto se ha referido a la reciente encuesta promovida por la Organización Médica Colegial en la que detallaba que un 40% de los profesionales se habían planteado abandonar la profesión.

Sobre ello, la nueva presidenta ha subrayado que "tenemos esa obligación, me atrevería a decir hasta moral, de cuidar a todos nuestros colegiados": "Queremos ver cómo podemos, desde algún taller, Mindfulness, herramientas para gestión de conflictos, algo para evitar que el personal se queme".

En cuanto a la situación actual de Aragón, en base a números, se encuentra a 1.200 enfermeras para llegar a la ratio europea. A pesar de que ha recordado que el Colegio no tiene potestad dentro de la Mesa Sectorial de Aragón ha manifestado que van a "trabajar mano a mano con la administración para intentar mejorar las condiciones laborales".

Unos números que también miran de cara al relevo generacional. Así, afronta el reto de lo que puede suponer un amplio número de jubilaciones en un plazo de cinco a diez años.

"La enfermería en Zaragoza es muy buena. Tenemos que intentar trabajar para que haya también una mayor estabilidad laboral, unos contratos un poco más largos que favorezcan la conciliación para evitar esa fuga de talento e ir preparando ya esa reposición de personal, que es preocupante", ha indicado.

La situación de los enfermeros también la ha tratado Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería de España. El máximo cargo colegial ha manifestado que "si a los profesionales no se les atiende como pedimos, es muy difícil que estén trabajando en España, porque lo tienen muy fácil en el extranjero".

En este sentido se ha referido a los ratios de enfermero por pacientes, los altos números que a veces se hacen cargo, puede suponer que "al final ocurre de todo como estamos viendo con las agresiones".

"La disminución de plantilla es notable, eso repercute sin duda en la tensión sanitaria", ha señalado. Por lo que ha demandado que se amplíen las plantillas "para que pudiéramos atendernos a ese porcentaje tan importante que ahora mismo van a atención primaria y aumenta muchísimo lo que es la asistencia".

Más allá de ello, desde la situación colegial en España, ha explicado que con la renovación del Colegio de Enfermería de Zaragoza ya son siete los colegios que están tomando un nuevo camino.