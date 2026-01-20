Un parque de Zaragoza se prepara para un cambio de imagen: se plantarán alrededor de 100 nuevos árboles

El Parque Bruil de Zaragoza encara la última fase con la que se acabarán los trabajos de desinfección ante los problemas de insalubridad detectados que conllevaron al cierre de la zona verde del centro de la capital aragonesay al desalojo de 26 personas.

Esta nueva fase a la que se dará paso supondrá la plantación de cien nuevos árboles y la renovación todo el sistema de riego "que estaba muy deteriorado". Así lo han explicado en rueda de prensa la concejala de Medioambiente, Tatiana Gaudes, y la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós.

Esta última ha explicado que se ha llevado a cabo una reunión con el colectivo Parque Bruil para explicar las intervenciones que se van a realizar en este entorno. Orós ha señalado que desde el Ayuntamiento "se está haciendo un esfuerzo muy importante" con el "cerramiento de algunas zonas, el refuerzo de la limpieza y la seguridad".

Ambas concejalas han añadido que el fin de todos los trabajos se prevé de cara a finales de febrero y que para marzo vuelva toda la actividad normal a Parque Bruil.

Hasta que eso llegue, desde el consistorio han recordado que el parque debe permanecer cerrado mediante vallas para que los trabajadores del servicio de limpieza, Salud Pública y Parques y Jardines puedan trabajar y "atajar la insalubridad del parque".

Así, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que dejen a un lado los comportamientos incívicos que han llevado a reponer por segunda vez una de las vallas. De esta forma han recordado que el vallado permite una zona de paso para los vecinos, además de mantener abierta la zona de ocio deportiva.

Sobre los trabajos que se están llevando a cabo, la concejala de Medioambiente ha explicado que se están realizando inspecciones cada diez días, además "se está trabajando en refuerzo de salud pública y gestión de plagas que están haciendo seguimientos".

Una vez hecha la desinfección y limpieza iniciales, se han instalado doce puntos para la captura de roedores. Hasta ahora, según las cifras dadas por el Consistorio, se han capturado al menos 16 ejemplares. Un problema que venían denunciando en varias ocasiones colectivos vecinales.

Para ello, no se están utilizando biocidas ni veneno, para evitar cualquier riesgo de interacción con personas y mascotas. Así, se han instalado 7 trampas mecánicas, 3 estaciones ecológicas de captura (cobos) y 2 trampas en papeles.

Una vez que acaben estos trabajos de limpieza que están "próximos a concluir", comenzarán las nuevas plantaciones ya que se "había perdido masa arbórea" dentro del proyecto Bosque de los Zaragozanos.

De esta forma, el Parque Bruil y su entorno contarán con nuevos olmos (24), arce, (19), arce de Montpellier (7), almez (6), árbol del amor (6), fresno (23), morera (3) y chopo (12).

No será lo único ya que también se llevarán a cabo reparación del mobiliario urbano, sistema de riego y recuperación de praderas verdes. Con lo que dará a la zona "un aspecto renovado".