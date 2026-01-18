PSOE Zaragoza exige a Chueca retirar el expediente para convertir locales en vivienda: "Debe ser algo excepcional"

El PSOE Zaragoza solicitará este lunes, en la Comisión de Urbanismo, que el Gobierno de Chueca retire su propuesta para suprimir una de las limitaciones que contempla la normativa actual para eliminar la restricción que actualmente prohibía, salvo en excepciones, transformar los locales comerciales en viviendas si se encuentran en zonas saturadas.

La concejal socialista Ros Cihuelo ha exigido al PP que, antes de llevar a cabo esta modificación normativa, la elaboración de un estudio o diagnóstico en profundidad de la situación de despachos, oficinas y actividades empresariales que, en la actualidad, se encuentran ocupando pisos y que podrían trasladarse a los locales, en la planta calle, una fórmula “mucho más ambiciosa” para liberar vivienda.

Cihuelo ha considerado que “hacer vivienda en un local comercial debe de ser algo excepcional”. “No creemos que la aspiración de ninguna persona sea vivir en un espacio con unas características propias de un local. Los locales comerciales están hechos para ser locales”, ha apuntado. Además, ha recordado que utilizar esta fórmula lleva, en muchos casos, a que esas viviendas en locales se conviertan al final en Viviendas de Uso Turístico (VUT), como está pasando en Madrid.

Viviendas turísticas

Precisamente, en este punto, la concejal socialista ha sido muy contundente: “hay que poner freno a las viviendas turísticas en Zaragoza, que se han duplicado en cinco años, pasando de 2.768 en 2020 a más de 4.200 en 2025. El incremento de las VUT en Zaragoza es el más intenso dentro de las grandes ciudades, pasando en un año de 1.000 a 1.400 viviendas de uso turístico legales. Según el INE, el número de plazas de VUT ha aumentado un 40% en un año.

La retirada del expediente hasta que se elabore este informe también está justificada, según el PSOE, porque “la vida en los barrios la dan sus locales comerciales”. “Todos los instrumentos para regenerar los barrios, para no abandonarlos, son bienvenidos, y este es muy importante para los socialistas”, ha apuntado. Y es que, ha insistido, los locales en planta baja forman parte del “latido urbano de los barrios” y cumplen una función esencial en la vida económica y social de la ciudad.

Ros Cihuelo también ha querido recordar que cuando el PP planteó la modificación de normativa urbanística para abrir la oportunidad de que los locales se convirtieran en viviendas, “desde el PSOE nos abstuvimos bajo dos restricciones: no utilizar las grandes avenidas, la malla básica, y no utilizar nunca las zonas saturadas. Queda un poco tramposo que un tiempo después el Gobierno de Chueca quiera modificar esa restricción que nos hizo abstenernos”.

“Claro que hace falta liberar vivienda, pero hay que hacer un estudio de aquellos despachos, oficinas o actividades empresariales que están en pisos para que el Ayuntamiento pueda facilitar que puedan bajar a planta calle e ir llenando poco a poco los locales. También se puede plantear con temas de cultura, emprendimiento… en definitiva, ser ambiciosos”, ha considerado.

Por este motivo, el PSOE solicitará formalmente la retirada del expediente en su formulación actual y la puesta en marcha de un estudio en profundidad sobre las oficinas ubicadas en pisos residenciales, como paso previo a cualquier modificación normativa en esta materia.

La edil socialista ha subrayado que “no se trata de plantear traslados automáticos ni soluciones simplistas, sino de conocer con datos reales una situación compleja que hoy no está suficientemente analizada”. “Antes de autorizar nuevas viviendas en locales, especialmente en zonas saturadas, es imprescindible saber cuántos pisos están actualmente ocupados por actividades económicas, en qué condiciones se produce esa ocupación y qué margen real existe para recuperar esas viviendas para uso residencial”, ha señalado. “No se puede plantear la conversión de locales en vivienda en zonas saturadas sin haber explorado antes todas las alternativas disponibles para optimizar el uso del parque residencial existente”, ha insistido.

Por último, el PSOE ha reiterado su disposición a trabajar en propuestas constructivas que mejoren el acceso a la vivienda y el equilibrio de usos en Zaragoza, “siempre desde el análisis previo, el consenso y el respeto al modelo de ciudad que necesita la capital aragonesa”, ha subrayado Cihuelo.